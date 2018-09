Aldo Corzo pide a peruanos tener “memoria histórica” y rechazar xenofobia

Lima, 3 sep (EFE).- El defensa peruano Aldo Corzo pidió a sus compatriotas que tengan “memoria histórica” y no cometan actos de xenofobia, después de que el venezolano Arquímedes Figuera denunció que recibió insultos de ese tipo tras ser expulsado este sábado en el partido que Universitario perdió por 2-1 ante Melgar de Arequipa.

“Tengamos memoria histórica y valoremos que, en algún momento, a algún familiar, amigo o conocido le dieron la mano fuera de nuestro país para que salgan adelante”, señaló Corzo en un mensaje en su cuenta oficial en Instagram que acompañó con una imagen de Figuera celebrando una anotación con la camiseta de la U.

El defensa, integrante de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, expresó su “solidaridad con todos aquellos que han sufrido actos xenofóbicos” y su “repudio con quienes los han infringido o permitido”.

“El migrar muchas veces no es una opción, sino una necesidad. Tratemos siempre a nuestro prójimo como nos gustaría que nos traten a nosotros, seamos un ejemplo de sociedad”, enfatizó antes de remarcar que Perú “está lleno de gente maravillosa, emprendedora, respetuosa y solidaria”.

“No permitamos actos que están lleno de odio, prejuicios y discriminación con nuestros hermanos de otros países”, sostuvo.

Figuera denunció este fin de semana en un mensaje publicado en Instagram que fue víctima de insultos xenofóbicos y dijo que siente orgulloso de su nacionalidad.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago”, destacó el internacional venezolano, que acompañó su mensaje con una bandera de su país y luego colocó su cuenta en privado.

Aunque el jugador no especificó la procedencia de los insultos, hubo páginas de fanáticos del Universitario en las redes sociales que pidieron a sus seguidores que respeten al centrocampista y recuerden sus buenas actuaciones.

El jugador, que llegó a la U a inicios de 2017, fue expulsado por agredir a un rival a los 74 minutos del partido de la primera jornada del torneo Clausura que su equipo ganaba por 0-1 al Melgar.

Tras su salida, los locales lograron remontar el marcador, con lo que el popular equipo crema, que dirige el chileno Nicolás Córdova, se mantuvo en las cercanías a la zona de descenso. EFE