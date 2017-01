Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel por incumplir gira conjunta

México, 24 ene (EFE).- El representante del cantante mexicano Alejandro Fernández confirmó hoy la presentación de una demanda contra Luis Miguel por incumplimiento de acuerdos preliminares para llevar a cabo una gira conjunta entre los dos artistas.

La empresa Star Productions explicó en un comunicado que en octubre de 2015 se iniciaron las negociaciones para llevar una gira entre Fernández y Luis Miguel de abril a noviembre de 2016.

“Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor”, detalló.

A pesar de los esfuerzos económicos y laborales realizados por Fernández y su equipo de trabajo para realizar la gira, “no se llegó a ningún acuerdo”.

A finales del primer trimestre del año 2016 se reanudaron las negociaciones para ver si había condiciones para realizarse de marzo a septiembre de 2017, pero el tiempo siguió transcurriendo sin que se elaboraran ni firmaran los contratos.

Por ello, “nos hemos visto en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento a la autoridad una serie de hechos relacionados con las negociaciones iniciales de la citada gira”, indicó.

“Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira; lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo”, señaló Fernández en la nota.

El artista dijo que le habría gustado complacer a su público con este proyecto, pero destacó que seguirá con sus fechas y prometió “más y mejores cosas”.

Star Productions indicó que informaba de este proceso legal con el objetivo de que el público no sea engañado “con una gira que al día de hoy no existe”, pero dijo estar imposibilitada a dar más detalles “por razones tanto legales como de confidencialidad”.

La fiscalía capitalina se negó hoy a dar detalles a Efe de la demanda interpuesta contra Luis Miguel, quien estos días celebra 35 años de carrera con el lanzamiento de un video en redes sociales, debido a que la indagatoria está en proceso de integración.

El diario Reforma informó este martes que, de acuerdo con la denuncia, Luis Miguel ni su representante han devuelto el dinero pagado por una gira que nunca se realizó y señaló que, si bien el monto no fue especificado, se filtró que sería de unos cinco millones de dólares.

Además, publicó el citatorio girado a Luis Miguel para que se presente a declarar este miércoles ante el Ministerio Público a las 12.00 hora local (18.00 GMT) “en calidad de imputado”.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía capitalina citadas por Reforma, si el intérprete de éxitos como “La Incondicional”, “Entrégate” o “Hasta que me olvides” no acude a declarar, se le emitirá otro citatorio, y si no asiste puede pedir una orden de captura a un juez penal. EFE