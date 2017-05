Alemán gana y está en la liguilla.

Definen finalistas en la Guadalupe Victoria.

El Colegio Alemán cerró en gran forma la campaña regular del Apertura 2017 en la Liga Guadalupe Victoria, ya que en su compromiso de la fecha 19 se impuso a la Bloquera Ceballos con marcador final de 5 goles a 0, cifra que le permitió acceder a la fiesta grande en calidad de último invitado, pero prometiendo ser un hueso duro de roer para el Club Campestre de Durango, quien ostenta el liderato general y por ello se medirá a los teutones en las primeras de cambio.

Y es que el Club Campestre de Durango terminó la campaña con un par de victorias ante la Miscelánea Ramos y Auto Refacciones Japón, con marcadores de 5-1 y 5-4, respectivamente, para de esta forma apoderarse del primer sitio. Además, su delantero Miguel Torres amarró la bota de oro al facturar 57 tantos en fase regular.

De igual forma los Zorros también un gran colofón y para muestra de ello le ganaron 2-0 a Maquinaria CM. Zorros es tercero de la general con 42 unidades y uno de los grandes aspirantes a la corona. Según el ranking de posiciones, se enfrentarán en cuartos de final al Dinamarca Pmx, quien viene de vencer por cuestiones extra cancha a Los Amigos FC.

No obstante, el equipo que mejor cierre ha tenido es el actual monarca, Regalet, ya que después de un incierto arranque ha retomado el camino le llevó a la corona y parece ambicionar un bicampeonato, pues una vez que ha probado el sabor de la gloria no se conformará con otra cosa que no sea el título. El Regalet le hará frente al Deportivo Grijalva en los cuartos de final, este último viene de rescatar un empate ante el San Pancho.

Pero quizás el duelo más esperado de la primera ronda de eliminación de la liguilla es el Omega Soccer contra Auto Refacciones Japón, dos equipos añejos en este circuito de futbol y también del futbol amateur en Durango. Hace poco más de un año que protagonizaron una final para el recuerdo y parece que el próximo domingo ofrecerán un vibrante capítulo más de su historia rivalidad.

Cabe señalar que los horarios para la ronda de cuartos de final se definirán esta tarde al realizarse la junta de cada semana entre directiva de la liga y representantes de los equipos, en donde se tomarán los acuerdos para evitar que surjan conflictos.