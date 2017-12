Alerta Coprised sobre productos Milagro

Dado que la publicidad del producto de DELICIOUS MAX atribuye cualidades para ayudar a potencializar el metabolismo de las grasas, auxiliando a quemar las acumuladas del abdomen, caderas y cintura, pero carece de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia, la Coprised alerta a la población para no consumir este producto.

El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango, Crescencio Beltrán Beltrán, advirtió que las autoridades federales identificaron como publicidad ilegal del producto, ya que DELICIOUS MAX se vende por medio de internet en la plataforma de Facebook y sitios web como bebida no alcohólica, pero considerando los beneficios que le son atribuidos a dicho producto, debe contar con un Registro Sanitario emitido por la Cofepris y al no haberlo obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el producto no cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso.

Así que continuarán las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.

Por ende, la Coprised recomienda a la población no adquirir ni usar este producto, ya que puede generar un riesgo a la salud y en caso de haber adquirido o usado el producto favor de notificar al teléfono 01800-0335050, en tanto, continuarán las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población.

Cabe destacar que adicionalmente, las empresas de paquetería y mensajería con servicios internacionales, deberán abstenerse de distribuir estos productos, ya que en todos los casos, requieren de un permiso previo de traslado, por lo que podrán hacerse acreedoras a sanciones administrativas.