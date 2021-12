Alerta Gobierno del Estado a ciudadanía para prevenir extorsiones

SSP exhorta a no poner en riesgo tranquilidad y patrimonio

Generalmente son de números con lada de otros estados: secretario Bravo Ontiveros.

Ante la movilidad económica que se presenta en estas fechas, el Gobierno del Estado que encabeza José Rosas Aispuro Torres mantienes una constante vigilancia para responder a posibles casos de extorsión, por lo que alerta a la población para prevenir y no poner en riesgo su tranquilidad y patrimonio, así lo señala el secretario Roberto Bravo Ontiveros, secretario de Seguridad Pública

El funcionario estatal se refirió a las diversas modalidades que utilizan los extorsionadores, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no contestar llamadas con lada de otros estados y en caso de hacerlo, colgar de inmediato al escuchar voces amenazantes que exigen dinero.

De acuerdo al reporte del mes de noviembre, explicó, la dependencia reportó que se recibieron en el número de denuncia anónima 089, un total de 156 reportes de intentos de extorsión, de diversos números telefónicos que en su mayoría provienen de zonas en las que se ubican penales de otras entidades.

El Secretario de Seguridad dio a conocer que de acuerdo con el informe elaborado en el Centro de Control, Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5), sobresalen 7 modalidades que utilizan los extorsionadores para generar miedo, para crear confianza mediante engaños y poder obtener información que posteriormente utilizarán para obligar a sus víctimas a que les depositen dinero.

Añadió que de los reportes recibidos, 48 fueron relacionados con la modalidad de un supuesto comandante de un grupo delictivo, que amenaza a la víctima diciéndole que de su teléfono denunciaron la presencia de camionetas con hombre armados, por lo que si no quiere que le hagan daño a su familia tiene que depositarles cierta cantidad de dinero, además le piden que no corte la llamada en ningún momento, generándole miedo para que no logre identificar que todo esto es falso.

Otra de las modalidades más comunes durante noviembre, agregó el Secretario, fue la de un supuesto familiar en apuros, siendo 27 los reportes de que se recibieron, señalando la víctima que les habló un supuesto familiar de Estados Unidos diciéndoles que les traía algunos regalos o que había tenido un accidente en la frontera y que necesitaba que le depositaran cierta cantidad de dinero, envolviéndolos con diversos juegos de palabras para no dar oportunidad que los afectados se comuniquen con su familiar y descubran que se trata de una llamada de gente desconocida.

También, con 25 reportes se presentó la modalidad de amenazas directas de personas desconocidas buscando el mismo fin, así como 22 reportes de gente que sólo llamó para preguntar datos personales o familiares y posteriormente usarlos en su contra. De la misma manera se registraron 19 reportes por llamadas de supuestos bancos, y 12 más relacionados a que se habían ganado un premio, así como 3 del supuesto niño llorando diciendo que lo tienen secuestrado.

Finalmente, Bravo Ontiveros exhortó a la ciudadanía a tener cuidado cuando reciban una llamada de un número desconocido, pues es probable que se trate de una extorsión, por lo que se recomienda no contestar y en caso de hacerlo, colgar de inmediato si le piden datos personales, si le ofrecen algún beneficio a cambio de un depósito de dinero, o si le empiezan a hablar con amenazas o groserías.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp