Alerta la Sub Secretaría de movilidad a usuarios en torno a taxis “Pirata”

Representa riesgos para su seguridad.

La Sub Secretaría de Movilidad y Transporte aún y cuando mantiene la permanencia de operativos para atacar el pirateaje en el servicio público, también hace una serie de recomendaciones a usuarios para que sean tomados en cuenta al momento de solicitar el servicio de un vehículo de servicio público de transporte (taxi)

Si bien es cierto que el usuario del transporte público no tiene la obligación de conocer a detalle si un taxi cuenta o no con permiso o concesión del Gobierno del Estado para prestar servicio público.

Sin embargo, hay formas muy sencillas para saber cuales NO están debidamente reglamentados y que, por consecuencia son taxi que representan riesgo para la seguridad del usuario, de ahí que se hacen algunas recomendaciones para que se tomen en cuenta al momento de solicitar un servicio, tales como:

1.- Observar si cuenta con placas.

2.- A simple vista se detecta si el número que DEBE de portar en las portezuelas coincide con la placa, en el caso que traiga.

3.- Una vez dentro de la unidad, verificar que cuente con un taxímetro.

4.- Es obligación – por Ley – que cada conductor cuente con su tarjetón de identidad y éste debe estar colocado a vista del usuario.

5.- Como usuario, tiene todo el derecho de exigir esta identidad – tarjetón- y si no lo tiene, lo recomendable es bajar de la unidad y buscar otro que cuente con lo que se menciona.

RIESGOS:

El hacer uso de un vehículo “dudoso”, aun y cuando esté con los colores – cromática- de taxi, puede ser muy riesgoso para su integridad y seguridad de sus pertenencias.

1.- Estos vehículos NO CUENTAN CON PÓLIZA DE SEGURO, lo que quiere decir que en caso de accidente y lesiones, NO HAY QUIEN SE RESPONSABILICE.

2.- Aún y cuando se trate de un taxi debidamente reglamentado, se recomienda MEMORIZAR O ANOTAR LAS PLACAS de la unidad, para posibles reclamos, por ejemplo de objetos olvidados, teléfono, bolsas etc.,

3.- Cuando es un vehículo que no trae sus identidades antes mencionadas resulta muy difícil para la Sub Secretaría de Transportes dar con su paradero y sería ya mediante investigación policial.

4.- Si es regular el taxi, con el número de placa se detecta y se hace comparecer al conductor para posibles reclamos, objetos olvidados, cobros indebidos, mal trato al usuario etc.