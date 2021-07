Alerta SSD sobre grupos antivacunas

El secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, alertó sobre grupos antivacunas en redes sociales, que se encargan de difundir información falsa en torno a la inmunización, por lo que pidió a la población informarse únicamente a través de fuentes autorizadas.

Destacó que existen muchos rumores, difundidos a través del internet, sobre supuestos males que ocasionan las vacunas, no solo las del covid, sino todas, por lo que pidió a los duranguenses hacer caso omiso de estos falsos datos, ya que carecen de total sustento y lo único que ocasionan es confundir a la población.

Resaltó que otro problema que ocurre es que muchas personas dudan de la eficacia de ciertas vacunas, dependiendo del laboratorio que provienen, por lo que recordó a la gente que todos los biológicos se sometieron a un proceso de verificación por la Coprised, por la que cualquiera es útil para prevenir los contagios.

El galeno manifestó que la vacunación es la única arma que se tiene hasta el momento, además de quedarse en casa, contra la pandemia, por lo que es responsabilidad de los ciudadanos acudir de forma oportuna a inmunizarse, por lo que invitó a la población a aprovechar las dosis que se tienen.

Recordó que son las personas no vacunadas el 80 por ciento de los casos positivos que se tienen actualmente; “no hay que olvidar que la vacuna no significa que ya no nos contagiaremos, solo reduce el riesgo de padecer la enfermedad y, en caso de contagiarnos, que los síntomas sean menos severos”, dijo.

González Romero insistió en que hay suficientes vacunas no solo para las personas de 40 a 49 años en la capital, sino también para mujeres embarazadas y duranguenses rezagados de otros grupos de edad que ya fueron inmunizados y que, por un motivo u otro, no recibieron su primera dosis.