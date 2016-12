Alerta SSD sobre uso de barrenos, petardos y palomitas

La Secretaría de Salud exhortó a evitar el uso de productos explosivos como barrenos, petardos y otros nuevos productos que son creados con pólvora, ya que se han presentado 2 accidentes en menores de edad a causa de ello.

“El mal uso de estos productos puede ocasionar accidentes lamentables, los padres deben supervisar a sus hijos, los daños pueden ir desde una quemadura leve hasta la amputación de alguna parte del cuerpo, es común en esta época ver su uso en las calles”, afirmó Magdalena Centeno Tinoco, directora de los Servicios de Salud.

“Los incidentes afortunadamente no han sido graves, pero lo mejor es evitar el consumo de este tipo de productos para no arriesgar a los niños, hay una infinidad de posibilidades que pueden ocurrir y que se pueden prevenir, se recomienda a los padres no comprar productos para los menores, o estar vigilando para que no ocurran accidentes”, agregó.

Externó que uno de los casos reportados por accidente llegó al Hospital Materno Infantil, donde el pequeño perdió uno de sus dedos al estallarle un petardo, el dedo del menor no se pudo recuperar; el otro caso fue atendido en el IMSS, ambos se lesionaron por estar jugando con explosivos.

Además, manifestó que aunque no es de competencia propiamente de la SSD, los ruidos de petardos, barrenos y pirotecnia afectan también a las mascotas, que son las que más sufren a causa de su agudo sentido del oído, de igual manera expresó lo peligroso que representa el lanzar tiros al aire.

Señaló que en esta época es común el consumir productos con pólvora, que provocan ruidos y luces, pero no es cuestión de juego, su mal manejo puede afectar a la integridad de las personas que estén cerca, o hasta provocar un incendio.