Alertan por fraudes de supuestos “funcionarios”

*Intentan les depositen o robar identidad en redes sociales

Uno de los problemas que más se denuncian en la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública son los fraudes que se cometen a través de redes sociales, que van desde personas que se hacen pasar por funcionarios de dependencias estatales o federales, e incluso por paquetes de viajes que se anuncian a precios bajos, informó David Anaya Solís, vocero de la dependencia.

Manifestó que al mes se reciben cientos de reportes, el principal problema que señalan los ciudadanos es el fraude, principalmente en Facebook, “el usuario, al adelantarse, al ver una oferta buena hace un depósito y resulta fraude, entonces la recomendación es evitar cualquier tipo de depósito a través de una transacción en Facebook”.

Puntualizó que en estos casos también se presenta el robo de identidad, que puede traer muchos problemas, pues en esta semana se detectaron en algunas dependencias, donde personas se hacían pasar por altos funcionarios, se solicitó el apoyo de la Policía Cibernética porque se recibieron correos donde desconocidos se hacía pasar por los titulares, situación que ya se había visto también en teléfonos móviles, por lo cual puntualizó que la recomendación es contactar a su superior en la dependencia y no realizar ningún depósito, así como hacer caso omiso a estos correos.

“Lo hemos visto a través de mensajes intimidatorios de la Secretaría de Hacienda donde se hacen pasar por ellos, donde tienen algún problema y al asustar a las personas pueden acceder a un link donde tendrán un hackeo y un robo de identidad”, señaló el especialista y vocero de la Unidad Cibernética.

Otros casos que se han detectado son fraudes en grupos que ofertan paquetes vacacionales o la oferta de propiedades en renta, pues es muy fácil engañar, se roban imágenes de Internet y las ponen como si estuvieran en Mazatlán, por lo que se recomienda pedir una videollamada en la vivienda antes de apartar, no hacer un depósito previo y buscar algún tipo de referencia de la persona o vivienda que se alquilará.

Señaló que el problema es que se hacen depósitos sin ningún tipo de garantía y las personas pueden ser víctimas de fraudes, además de que hay páginas en las que se denuncian públicamente las personas o casas que son estafas, por lo cual recomendó hacer uso de la tecnología para evitar cualquier problema.

Finalmente, reconoció que ante la cercanía del periodo vacacional se incrementan este tipo de ofertas y existe el riesgo de que haya personas que se vean involucradas e incluso acepten realizar depósitos de cantidades pequeñas, situación que ocasiona que no siempre se hagan denuncias.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp