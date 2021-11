Alertan sobre posible cuarta ola en Durango

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Durango, Alfonso García Villanueva, alertó sobre un alza en los casos de Covid-19 en los últimos días de hasta un 50 por ciento, lo que podría ser el preámbulo de la cuarta ola si no se toman las medidas preventivas.

Explicó que hace quince días había únicamente seis pacientes positivos de Covid hospitalizados en Durango, pero actualmente se reportan un total de 13 de los cuales ocho se encuentran internados en el hospital Santiago Ramón y Cajal de la ciudad capital y cinco más en la clínica de atención en la Comarca Lagunera.

El galeno resaltó que de los enfermos positivos la mayoría se encuentra en un rango superior de 45 años de edad y ya estaban vacunados, por lo que es fundamental que los cuidados y medidas preventivas no disminuyan por parte de la población, incluso si ya ha sido inmunizado contra el virus en una o las dos dosis.

Refirió que varias partes del mundo están reportando elevados contagios debido al relajamiento de las medidas como Rusia y China, por lo que se requiere no bajar la guardia ante la pandemia; “mucha gente cree que la pandemia ya pasó, pero no es así. Esto es lo que se llama cuarta ola y nos pegará si no nos cuidamos”.

García Villanueva consideró que es imposible postergar la apertura de espacios y eventos como lo ha decidido las autoridades sanitarias del estado, por lo que corresponde a cada ciudadano actuar bajo conciencia de que debe quedarse en casa, aplicarse la vacuna y seguir las medidas sanitarias correspondientes.

