Alertan sobre vacunas anticovid piratas

Advierte Coprised sobre las ofertas que se realizan a través de redes sociales de la vacuna para Covid 19, pues el titular de la dependencia informó que las instituciones de salud son las únicas que pueden aplicar esta inmunización, debido al manejo que requiere el biológico, informó el director de la dependencia, Joaquín Gardeazábal.

Agregó que después de la alerta que emitió la Cofepris a nivel nacional, una vez que se reportaron casos de venta de vacuna para prevenir la Covid 19 a través de las redes sociales, a nivel estatal se extiende la advertencia a la población en general, para evitar que se pueda poner en riesgo la salud en caso de pretender adquirir el biológico por esta vía.

El director de la Comisión para la Protección Contra Riesgos a la Salud en la entidad manifestó que actualmente la única ruta que existe para la aplicación de la vacuna contra la enfermedad mencionada en Durango es el gobierno estatal a través de las instituciones de salud, por lo cual pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por estas ofertas que puedan encontrar en las redes sociales.

Agregó que, en caso de que se ofrezca la vacuna mencionada por ese medio, su aplicación puede constituir un riesgo a la salud de quienes pudieran decidir adquirirla, debido a las características que tiene la que elaboró la empresa Astra-Zéneca, la cual requiere un manejo muy especial por las condiciones que requiere para su traslado y conservación a temperaturas muy bajas, pues de no atenderse estas necesidades no solamente no se puede garantizar que tendrá el efecto esperado en cuanto a la prevención de la Covid, sino que incluso puede presentar riesgos para quien reciba un biológico que no se manejó de manera adecuada.

Explicó que la posibilidad de adquirir la vacuna de manera clandestina plantea una serie de riesgos a la salud de quien la reciba, por lo cual insistió en el llamado a la población en general para que no se deje llevar por tales ofertas,

Por otra parte, con respecto a los llamados “productos milagro” que se publicitan actualmente como alternativas para tratar la Covid 19, el funcionario manifestó que en el caso de algunos como el dióxido de cloro, aunque existen opiniones tanto a favor de su uso para esta enfermedad, como otras que no lo recomiendan, se trata de un producto que no está autorizado en el país.

