Alex Márquez asegura no tener “nada que perder”

Madrid, 22 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en el Gran Premio de Aragón de MotoGP asegura no tener “nada que perder” porque su objetivo no es ganar la carrera, “sino hacer el mismo trabajo que el fin de semana pasado”.

“Al final el resultado de la carrera del domingo fue una consecuencia de todos los entrenamientos, donde realizamos una gran labor y estamos introduciendo mejoras cada día en todas las condiciones ya que sabía antes de la carrera que tenía un buen ritmo, también sabía que sería muy difícil remontar, pero tendremos que ver en esta segunda carrera hasta qué punto podemos mejorar”, explicó Alex Márquez.

“Creo que aún hay margen y tenemos que centrarnos mucho en la segunda clasificación, pero al margen de eso, todavía tenemos que pulir pequeños detalles que todavía podemos mejorar”, recalca el piloto de Repsol Honda.

“El test de Misano fue importante, porque dimos un paso adelante ya que desde los test de pretemporada no había tenido oportunidad de hacer un test, y para un debutante es importante este tipo de pruebas, y más si estás tres meses en confinamiento y luego vas directo a Jerez”, explica Alex Márquez.

“Pero en Misano probamos cosas a nivel de puesta a punto y ese día de test me dio la oportunidad de tomar confianza con la moto y la verdad que fue un test fantástico para nosotros pues a partir de ese momento parece que estamos funcionando mejor, también Nakagami ha ido muy rápido y ha dado un gran salto este año. Yo me centré al principio en el estilo de Taka y aún tenemos que pulir muchos detalles donde hay margen de mejora”, señala el piloto de Repsol.

En cuanto al cambio de equipo para la próxima temporada, del Repsol Honda al LCR, Alex Márquez fue sincero al decir que “ahora es fácil decirlo, después de las últimas carreras, pero yo estaba de acuerdo con la decisión de Honda y creo que para mí es una buena oportunidad para continuar creciendo”.

“Tengo cosas que aprender y creo que no es un paso atrás, es un paso lateral para ser más fuerte y más completo en MotoGP. Si tengo los resultados trataré de volver al Repsol Honda en el futuro”, aseveró Alex Márquez.

“Con la Honda tienes que ser fuerte en todos los puntos, no te puedes centrar en un único punto ya que es una moto crítica, que a nivel de tren delantero tienes que tener una puesta a punto buena de base, y si no es buena, no gira bien y es difícil”, explica.

“Cuando tienes el control, es una moto que cuenta con mucho potencial y no lo estoy extrayendo como hace Marc, pero con el tiempo lo voy entendiendo; quizás sobre todo en algunas curvas rápidas o puntos de frenada, que es donde Marc extraía más petróleo de la moto, es ahí donde no hemos dado ese paso aún”, reconoce el piloto del equipo Repsol.

“Es una moto muy exigente, y cuando tratas de relajarte un poquito puedes perder un segundo por vuelta, así que tienes que ir al límite y por eso hemos visto tantas caídas de Marc estos años, porque tienes que empujar al límite en cada curva, de lo contrario pierdes décimas”, señala.

“Los equipos satélites ya no existen, al menos en la práctica. Hace unos años, si estabas en un equipo satélite apenas tenías oportunidades de batirte con las motos oficiales, pero ahora estamos viendo que no es así, y lo estamos viendo con Fabio, por ejemplo, porque cuentas con la misma moto de fábrica y se puede luchar por el campeonato”, continúa explicando Alex Márquez sobre su paso el año que viene a LCR.

“Yo todavía no estoy en la posición de pensar que puedo ganar un campeonato, tengo muchos puntos que mejorar antes que pensar en ganar un título, pero sí que con un equipo satélite hoy en día sí que puedes luchar”, reconoce.

“Viendo la carrera en casa me sorprendí conmigo mismo, porque iba rápido y remonté muchas posiciones, estaba muy lejos y tuve la oportunidad de luchar por la victoria, pero llegamos al final un poco fundidos, lo intenté, lo di todo hasta la última vuelta y competí conmigo mismo”, afirma Márquez.

“Mi objetivo, como el del fin de semana pasado, será hacer buenos entrenamientos y mejorar en la clasificación, porque es la mitad de la carrera y la clave para estar delante”, añade Alex Márquez. EFE