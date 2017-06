Alex Rodríguez: “poca gente piensa que he llevado mi negocio durante 18 años”

Miami, 13 jun (EFE).- El exjugador de béisbol Alex Rodríguez indicó hoy durante su participación en eMerge Americas en Miami que todo el mundo conoce su carrera deportiva pero: “poca gente piensa que de manera paralela he llevado mi negocio durante 18 años”.

La superestrella estadounidense de origen dominicano analizó durante la última de las charlas de la cuarta edición del foro tecnológico eMerge Americas que se celebró este lunes y martes en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida, su vertiente menos conocida como emprendedor y hombre de negocios en los sectores inmobiliario y del automóvil.

El nativo de Nueva York, pero criado en Miami, destacó que comenzó él solo en el Sur de Florida la empresa A-Rod Corp que ahora tiene “más de 400 personas” trabajando en ella.

“Me retiré hace menos de un año del béisbol, pero he estado llevando mi negocio por 18 años”, dijo el ex de los New York Yankees que también recordó que parte del éxito de sus negocios se debió a los socios que hizo en su día, como Warren Buffett.

En el apartado deportivo, Rodríguez también vistió los colores de los Seattle Mariners y los Texas Rangers, ganó las Series Mundiales en 2009 y fue un ‘all-star’ en 14 ocasiones.

Durante sus 23 años como profesional, vio cómo muchos jugadores se arruinaban “cuando su posición financiera decía que no se debían arruinar” y es por eso, que dentro de unos meses estrenará en televisión, “Back in the game” (“De regreso al juego”), un programa en el que ayudará a antiguos jugadores que quedaron en bancarrota al perder todo lo que ganaron como profesionales.

El exjugador defendió a sus compañeros y dijo ante una audiencia compuesta por emprendedores y profesionales de la tecnología que los peloteros acumulan “el 90 % de sus ingresos entre los 20 y los 30 años” y, cuando se retiran, “solo el 5 % de los jugadores de la MLB tienen una carrera universitaria”.

“Los jugadores necesitan un vehículo que les proteja de ellos mismos”, dijo Rodríguez, quien aconsejó a los jugadores empezar en el mundo de los negocios al tiempo que desarrollan su carrera sobre el diamante.

Rodríguez dijo que mucha gente le pregunta “cómo puede un jugador deshacerse de 100 millones de dólares”, a lo que puntualizó que muchas veces no son 100, “sino 50 o 47” después de los impuestos.

“Y ni siquiera has pagado el 10 % a tu agente, el 5 % a tu asesor financiero ni tampoco has pasado por tu primer divorcio”, dijo.

A-Rod también se convertirá en el primer latino en ser uno de los “tiburones” del conocido programa de televisión “Shark Tank”, donde reputados empresarios analizan las posibilidades de éxito de proyectos de emprendedores.

El campocorto y tercera base afirmó que está “orgulloso” de ser el primer “tiburón hispano” y mostró apoyo a la comunidad latina, de la que dijo “contribuye en un billón de dólares a la economía estadounidense”.

“En el futuro deberíamos tener una conversación inteligente sobre cómo doblar esos números”, insistió. EFE