Alexander Albon será en 2019 el compañero de Kvyat en Toro Rosso

Redacción Deportes, 26 nov (EFE).- El equipo Toro Rosso ha informado este lunes de que el tailandés nacido en Londres Alexander Albon será en 2019 el compañero del ruso Daniil Kvyat en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Aunque nació en Londres, Albon corre bajo la bandera de Tailandia. Esto significa que el 2019 será la primera vez que haya un piloto tailandés en la parrilla de Fórmula Uno desde Prince Birabongse Bhanudej Bhanubandh, que lo hizo entre 1950 y 1954 en 19 grandes premios con Maserati, Simca-Gordini, Gordini, Connaught y de nuevo Maserati y con dos cuartos puestos (Suiza 1950 y Francia 1954) como mejores resultados.

Alexander Albon, de 22 años, ha competido en 2018 en la Fórmula 2 y hasta el pasado fin de semana en Abu Dabi aspiraba a un título que acabó en manos del también británico George Russell, que el año que viene estará en Williams. Una colisión en la línea de salida en la carrera principal acabó con sus esperanzas, aunque terminó tercero en la general final de dicha categoría

Como todos sus contemporáneos, Albon comenzó a competir en karts, modalidad en la que ganó varios campeonatos. Se unió al programa Red Bull en 2012 y en 2016 terminó segundo en las GP3 Series por detrás de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari desde 2019. Este año fue su segunda temporada en la F2.

Para Franz Tost, director del equipo Red Bull Toro Rosso Honda, “Alexander tuvo una impresionante temporada de Fórmula 2 en 2018. Ganó cuatro carreras y terminó tercero en el Campeonato. La forma en que es capaz de superar a muchos de sus rivales en las carreras demuestra que está listo y maduro para competir en la Fórmula Uno”.

“La Scuderia Toro Rosso tiene muchas ganas de que llegue 2019, ya que con Daniil y Alex tenemos dos pilotos jóvenes, muy fuertes y competitivos”, agrega Tost.

Alex Albon señala en un comunicado de Toro Rosso: “Es una sensación increíble saber que estaré en la Fórmula Uno el año que viene. A lo largo de mi carrera como piloto de monoplazas he pasado por algunos altibajos. Red Bull me dejó ir en 2012, así que desde entonces sabía que mi camino a la Fórmula Uno iba a ser mucho más difícil”.

“He trabajado muy duro y he intentado impresionar cada vez que me he subido en el coche, y tengo que dar las gracias a Red Bull y al doctor Helmut Marko por creer en mí y darme una segunda oportunidad. Siempre he estado loco por los deportes de motor y desde que me subí a un coche mi sueño ha sido estar en la Fórmula Uno. Tener esta oportunidad es increíble”.

Daniil Kvyat y Alexander Albon relevan en Toro Rosso al francés Pierre Gasly y el neozelandés Brendon Hartley. EFE