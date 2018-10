Alexis no se entrena y se perderá el partido contra el Juventus

Londres, 22 oct (EFE).- El chileno Alexis Sánchez, atacante del Manchester United, no jugará este martes contra el Juventus de Turín en el encuentro de Liga de Campeones, confirmó en rueda de prensa el portugués José Mourinho, técnico de los ‘Diablos Rojos’.

El United se verá las caras con el Juventus, comandado por Cristiano Ronaldo, este martes a las 19:00 GMT en Old Trafford.

En el choque no estará presente Alexis, del que Mourinho no quiso desvelar más detalles sobre por qué no jugará.

“Los jugadores que han entrenador hoy son los que están. No hay nada que esconder. Alexis está fuera”, señaló el portugués.

Alexis dispuso de unos minutos en la segunda parte del reciente empate entre el Chelsea y el United en Stamford Bridge, y antes de eso, durante el parón internacional, jugó los noventa minutos en un amistoso de su selección contra México.

Tampoco estará en el encuentro contra la escuadra italiana el ecuatoriano Antonio Valencia.

Mourinho explicó que ha estado diez días sin entrenarse después de una operación bucal y que necesita aún tiempo para recuperarse. EFE