Alista Congreso otra multa a alcalde

El Congreso del Estado continuará con el proceso sancionatorio que se sigue actualmente en contra del alcalde capitalino, pues aunque interpuso un recurso de amparo respecto al asunto, solamente impedirá que se solicite al presidente municipal que comparezca ante la Legislatura con medios de apremio, informó el diputado Gerardo Villarreal Solís, al manifestar que existe un tercer procedimiento pendiente.

El legislador y presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado manifestó que el recurso de amparo que interpuso el alcalde josé Ramón Enríquez en relación con el proceso sancionatorio no implica la suspensión de este, sino solamente que no se podrá solicitar su presencia ante el Poder Legislativo con medios de apremio, de tal manera que no se podrá pedir que comparezca por este caso.

Agregó que aunque se ha mencionado que en virtud del recurso que se interpuso, el proceso sancionatorio que realiza la Comisión mencionada anteriormente se suspenderá, el legislador puntualizó que esta situación ya quedó aclarada, ya que el amparo no impide que continúe el análisis respecto al ordenamiento que recibió el Congreso por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al alcalde.

De hecho, recordó el diputado Villarreal, desde la Legislatura anterior fueron ordenados en total tres procedimientos sancionatorios, de los cuales uno se resolvió hace algunos meses, el segundo se encuentra en proceso y está por iniciar el análisis del tercero, de tal manera que después de que se tome una determinación respecto a la aplicación de la segunda sanción, se tendrá que iniciar el análisis del siguiente.

El diputado explicó que, de acuerdo a la información que se tiene respecto al recurso de amparo citado anteriormente, será el 13 de diciembre cuando el juez determinará si lo concede o no, pero esta determinación será exclusivamente sobre la posibilidad de que el Congreso solicite la presencia del alcalde con medios de apremio, no sobre la sanción que se le podría aplicar, misma que aún no se presenta ante el pleno para su aprobación.