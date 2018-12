Alistan sanciones contra 144 servidores públicos

Durante este año se iniciaron 144 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos, de los cuales el 63 por ciento es contra exfuncionarios y el porcentaje restante contra personal de la actual administración, informó la secretaria de la Contraloría del Estado, Raquel Leila Arreola Fallad.

Al referirse al trabajo realizado por la Secretaría en este 2018, la funcionaria manifestó que se trata de procedimientos que corresponden a las secretarías de Finanzas, Secope, SEED, CAED, Inifed, Sedesoe, Secretaría de Salud, SRNyMA, Sedeco, Secretaría de Turismo, SAGDR, Coesvi, Secretaría de Gobierno, SSPE, IDEA, IEM, Cecyte, ICED y el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario.

Con respecto a la aplicación de sanciones como resultado de estos procedimientos, la funcionaria manifestó que aún no se tiene la información completa, debido a que algunos todavía no concluyen y por lo tanto aún no se determinan tanto la responsabilidad administrativa, como el castigo que se aplicará.

Sin embargo, puntualizo que un 63 por ciento de estos procedimientos involucran a exfuncionarios estatales, mientras que el 37 por ciento se inició en contra de los que laboran en esta administración.

Con respecto a las causas por las cuales iniciaron investigaciones a estos funcionarios, puntualizó que son distintas, entre las cuales se encuentra la disposición indebida de recursos públicos, irregularidades en el uso de vehículos oficiales, deficiencias en la supervisión de obra pública, entre otras anomalías que se comprobaron en algunos casos y en otros que se encuentran bajo investigación para determinar el grado de responsabilidad administrativa, así como la sanción que se aplicará en cada caso.

Con estas acciones, añadió la secretaria, se busca garantizar que todos los servidores públicos cumplan con su responsabilidad con toda transparencia y de acuerdo a lo que establece la ley, así como las disposiciones para la rendición de cuentas en todas las áreas de la administración estatal.