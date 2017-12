Allegri cree que Dybala perdería su identidad si solo pensara en meter goles

Roma, 19 dic (EFE).- El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró hoy que el argentino Paulo Dybala perdería “su identidad” si se fijara exclusivamente en marcar muchos goles y destacó que la “Joya” también tiene que aportar asistencias.

Allegri informó además de que Dybala, que fue suplente en los últimos dos partidos ligueros, será titular mañana en octavos de final de la Copa Italia contra el Génova, en la rueda de prensa previa al encuentro del Allianz Stadium.

“Es un partido que puede servirle (a Dybala) para reencontrarse con el gol, aunque esto no debe ser un problema, lo repito. Dybala es un jugador que puede marcar 15 o 20 goles por año, y si mete 20 son muchos”, aseguró.

“Este año ha superado su promedio goleador habitual. Él también tiene que dar asistencias, además de meter goles. No es solo un goleador, si no, pierde su identidad. Esto es lo que no debe hacer”, agregó.

El técnico italiano comentó de esta forma el momento negativo que vive Dybala, que tras empezar brillantemente el curso con 11 goles en 10 jornadas, solo consiguió marcar un tanto en los últimos seis encuentros ligueros.

Allegri señaló que el duelo copero contra el Génova será “importante” para el argentino y “para todo el Juventus”, alegando que su equipo encara la Copa Italia con el objetivo de conquistar el trofeo y revalidar su título de campeón.

Por lo que atañe al esquema táctico que va a emplear mañana, el técnico dijo que todavía tiene que decidir entre un 4-3-3, con Dybala como único delantero, o un 4-2-3-1, con la “Joya” que en ese caso actuaría detrás de su compatriota Gonzalo Higuaín. EFE

