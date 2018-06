Almeyda deja las Chivas por “dignidad” y respeto a jugadores y afición

Guadalajara (México), 11 jun (EFE).- El argentino Matías Almeyda dijo hoy que deja la dirección técnica de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano por “dignidad” y “respeto a los jugadores y a la afición y porque ya no había “unión” ni trabajo en equipo.

“Las condiciones no estaban dadas para seguir. Yo di prioridad al diálogo y la paz y si no estábamos en la misma sintonía, mejor terminar por respeto a quien paga un bono, viene y alienta”, dijo Almeyda en una conferencia de prensa demorada porque la directiva lo hizo esperar tres horas para firmar su finiquito.

El timonel reveló que el punto de quiebre se dio tras dos reuniones con el director deportivo Francisco Gabriel de Anda, el vicepresidente Amaury Vergara y el CEO del grupo Omnilife, José Luis Higuera, para planificar la pretemporada, pedir refuerzos y que el próximo torneo se iniciara sin deudas con los jugadores.

Los directivos le dijeron que no había dinero para mantener en el plantel a jugadores como el portero Rodolfo Cota y el centrocampista Rodolfo Pizarro ni para traer a los refuerzos solicitados por el estratega.

A eso se agregó que los jerarcas del club cambiaron la fecha de inicio de la pretemporada sin avisarle.

“Cuando empecé a notar que no había más unión, (dije) no quiero estar en un lugar así porque sería estar para cobrar y yo no estoy para cobrar, yo estoy para disfrutar lo que hago”, agregó.

Afirmó Almeyda que el dueño del equipo, Jorge Vergara, se despidió de él hace dos días vía chat y ni Higuera ni Vergara han dado la cara y solo ha mantenido conversación con De Anda.

Almeyda reconoció estar “triste” por dejar al equipo al que le dio cinco campeonatos en tres años pero se va agradecido sobre todo con los jugadores y la afición que le han dado muestras de cariño como nunca había vivido, ni siquiera cuando entrenó al River Plate y el Banfield de su país.

“Lo que viví acá respecto a los jugadores y al aficionado no lo viví en mi vida y es algo que yo me llevo por siempre más allá de cómo se hayan dado las circunstancias de no poder continuar”, expresó.

El argentino adelantó que se quedará a vivir en Guadalajara y que asistirá al estadio a apoyar a Chivas, pues a partir de ahora es hincha del club, al que no descarta regresar como técnico.

“Yo hoy me voy pero voy a volver, no sé cuándo. Ojalá un día tenga mucho dinero y compre este club y ahí no me voy más”, dijo.

Este martes está prevista una conferencia de prensa con Francisco Gabriel de Anda en la que se espera haga oficial su renuncia como director deportivo.EFE