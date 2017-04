Almudena Grandes, protagonista de día español en Feria del Libro Buenos Aires

Buenos Aires, 28 abr (EFE).- La Feria del Libro de Buenos Aires celebró hoy, en el segundo día de su cuadragésimo tercera edición, un homenaje a España en el que la escritora española Almudena Grandes fue el plato fuerte del espacio dedicado al país ibérico.

“Este es el día de España con la asistencia de Almudena Grandes y de otro gran escritor argentino, Jorge Fernández Díaz”, explicó a Efe Pilar Ruiz, la consejera cultural de la embajada española en Argentina y directora del centro cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), sobre el coloquio en el que participaron ambos autores.

La directora subrayó que el hecho de que Argentina dedique un día a España en un evento como la Feria del Libro, considerada uno de los eventos editoriales más importantes del continente, y que el año pasado congregó en el porteño predio de La Rural a un millón de personas y a unos 12.000 profesionales del sector, se debe a que el idioma hispano “es de todos”.

“El día de (Miguel) Cervantes es un día de España y de Argentina. El día de (Jorge Luis) Borges, es un día de Argentina y de España”, relató Ruiz, y agregó que “esta unidad de la lengua que tenemos, con los matices de cada uno, es lo más grande que podemos tener. Una comunidad de vecinos que es el idioma español”.

La directora del CCEBA opinó que la representación española que este año tendrá la Feria en Buenos Aires “está a una gran altura”, con autores como Arturo Pérez Reverte, Javier Cercas y Carlos Ruiz Zafón.

Ruiz quiso recordar que también habrá un espacio para la poesía en el evento argentino con la presencia de “dos grandes poetas: Andrés Sánchez Robayna y Luis García Montero”, como los consideró.

Este último, tuvo su pequeño homenaje con una ovación durante el coloquio encabezado por la escritora Almudena Grandes, quien se refirió a él como “el mejor poeta español”, cuando fue preguntada por el libro de poemas “Almudena”, que García Montero, su marido, le dedicó en 2015, así como “Completamente viernes: 1994 -1997”, que también le dedicó en 1998.

“Luis siempre me lee una poesía que me escribe, pero nunca me deja leerla a mí”, bromeó durante la charla la escritora madrileña antes de asegurar que “siempre” le responde que prefiere volver a leérselo él mismo.

Grandes era el plato principal de un coloquio sobre el libro y la promoción de la lectura organizado por el CCEBA, en gran parte entre el público infantil, de quienes destacó que son víctimas de una era tecnológica que cierra las puertas “hacia lo maravilloso” de la lectura.

Además, resaltó el papel de los padres para “inculcar la lectura a sus hijos”, y afirmó que “los libros me han dado tanto que no sé cómo lo hace la gente sin leer”.

Durante su intervención, Grandes narró a las decenas de asistentes cómo busca inspiración en los hechos cotidianos de su día a día para sus relatos y novelas, entre los que también escribe artículos para el suplemento del diario español El País.

La autora de libros como “Las edades de Lulú” (1989), afirmó que la preparación de los platos tradicionales de su país natal son una gran fuente de inspiración, como ocurrió días antes del 8 de marzo de este año, cuando su artículo sobre la preparación de un típico cocido madrileño le convirtió en tendencia en España en Twitter.

A partir de ese texto, del que la autora confesó que “gustó mucho”, le llegó una posible idea que en un futuro reconoció que desarrollará, la de escribir una obra que mezcle la cocina y la literatura clásica.

Desde este jueves y hasta el próximo 15 de mayo, la Feria del Libro de Buenos Aires recibirá a unas 80 figuras internacionales del mundo editorial, entre las que se encuentran los dos Premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa (Perú) y John Maxwell Coetzee (Sudáfrica). EFE