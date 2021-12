Alonso: El Mercedes es algo mejor pero Max está pilotando un punto por encima

Adrian R. Huber

Abu Dabi, 9 dic (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con su actual escudería, entonces denominada Renault), declaró este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que se decidirá entre el inglés Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen -empatados a puntos: 369,5)-, que “el Mercedes” del británico “es algo mejor”, pero que el capitán de Red Bull “está pilotando un punto por encima del resto”.

“Ellos acaban primero y segundo todas las careras, porque están a otro nivel; y aquí la cosa se decidirá por décimas. Dependerá del paquete; y en ese aspecto parece que Mercedes está algo por delante. Pero Verstappen está pilotando un punto por encima de todos nosotros últimamente. Lo que estaba haciendo en Yeda (Arabia) antes de ir contra el muro en la calificación fue todo mérito suyo, no del Red Bull”, comentó Alonso, de 40 años, 32 veces victorioso en la F1 y que hace tres domingos elevó, al acabar tercero en Qatar, a 97 su nómina de podios en la categoría reina.

“Los dos son grandes pilotos y están muy bien preparados, son muy profesionales. Y no es que yo apoye a Max. Es que todos tenemos nuestra opinión. Y él ha pilotado este Red Bull a otro nivel”, comentó este jueves en Yas Marina el doble campeón mundial asturiano, que preguntado, ya que él se jugó varios títulos en la última carrera, cómo cree que se sentirán los dos contendientes, indicó que “todos somos diferentes”.

“Y no sé cómo estarán ellos”, apuntó. “Pero parece que están ‘ok’, pilotando a tope, sin cometer errores. Son primero y segundo en cada carrera porque están en otro nivel”, añadió Alonso este jueves en Yas Marina, donde como regalo del ‘Amigo invisible’ -coincidiendo con la festividad de Santa Claus-, le regaló un tatuaje de su cara al australiano Daniel Ricciardo (McLaren), que éste lució en su brazo izquierdo durante su rueda de prensa; un tatuaje (borrable) que también se puso este jueves el propio genio astur en Yas Marina.

“Era, lógicamente, por hacer una broma con lo de la apuesta de los tatuajes que él y su director de equipo se iban a hacer el año pasado si lograban hacer un podio”, explicó Alonso, poco después.

“En Qatar nos fue muy bien, pero en Yeda, no”, admitió el ovetense al comparar su podio de Losail con el decimotercer puesto con el que acabó el pasado domingo en Arabia. “Puede que haya un poco de misterio, sí; pero es indudable que la bandera roja nos perjudicó”, apuntó.

“Sin la bandera roja, podríamos haber acabado sexto o séptimo, porque cuando salió el primer coche de seguridad, nosotros fuimos de los que paramos a cambiar neumáticos. De todas formas, la calificación tampoco fue excelente en Yeda. Y aquí está claro que intentaremos hacer un mejor trabajo. A Yas Marina llego con el optimismo al máximo, como siempre”, apuntó Fernando este jueves en Abu Dabi.

“Con la interrupción de Yeda fuimos extremadamente desafortunados y otros tuvieron muchísima suerte. Pero eso es lo que pasa cuando hay una bandera roja”, declaró.

“Yas Marina nos viene mejor, este circuito creo que se ajustará mejor a nuestro paquete. El objetivo es estar en la Q3 (tercera ronda de la calificación) el sábado; y entrar en los puntos el domingo. Pero si pasan cosas en carrera, podríamos acabar más arriba, también, aquí”, opinó.

Alonso bromeó porque es segundo en la ‘oficiosa’ clasificación de adelantamientos en lo que va de año (dos por detrás del alemán Sebastian Vettel, de Aston Martin): “Sí, algo tendré que hacer. Lo mismo salgo desde el ‘pit lane’ para poder hacer más (adelantamientos)”.

“No me importaría nada que hicieras eso”, apuntó, sumándose a la broma, el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que compartió comparecencia con Alonso en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en Yas Marina.

El genial piloto asturiano, propietario de los 32 triunfos que cuenta España a lo largo de su historia en la F1, explicó que se encuentra “muy feliz” con el desarrollo de su temporada de retorno a la categoría reina.

“El arranque de la temporada no fue bueno, no estaba al cien por cien aún para apretar a tope. Pero hicimos un par de cambios en el coche; y luego fue todo mucho mejor; he sido muy feliz desde entonces y así me siento ahora, al final de la temporada”, afirmó.

“Me divertí cada segundo. Ha sido mi mejor temporada en la F1 desde 2014, en cuanto a puntos y posiciones; así que creo que ha sido un gran regreso, desde luego; y ya tengo muchas ganas de que arranque el 2022”, apuntó.

Insistido a hacerlo, Alonso no quiso entrar en el último incidente entre Verstappen y Hamilton en Arabia; y si en éste hubiera visto alguna acción sucia por parte de alguno de los contendientes. “No sé, no se puede comentar, porque uno no tiene todos los datos, ni las telemetrías. Leí muchas cosas, en varios sentidos. También que Verstappen había perdido 52 puntos en cosas que le pasaron a él … pero no tengo todos los datos como para opinar”, explicó. EFE