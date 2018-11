Alonso: En la crono estaremos luchando por los mismos puestos de siempre

Abu Dabi, 23 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que disputa este fin de semana su última carrera en la categoría reina, el Gran Premio de Abu Dabi, dijo este viernes, en el circuito de Yas Marina, que en la calificación estarán “luchando por los mismos puestos de siempre”.

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), que marcó el decimotercer tiempo de los entrenamientos libres, explicó que durante la segunda sesión de entrenamientos, “por la noche”, recogieron “información útil con miras a la carrera y a la crono”, que coinciden en esa franja horaria.

“Mañana en el tercer entrenamiento, que será de día y con más calor haremos de nuevo pruebas con miras al año que viene”, indicó Alonso, de 37 años y con 32 victorias en F1 -las 32 que cuenta España en toda su historia- en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes.

“Los viernes los demás siempre se guardan algo; y por desgracia nosotros los viernes somos mejores que los sábados, así que gente como (el mexicano Sergio) Pérez (Racing Point Force India) o (el monegasco Charles) Lecrerc (Sauber), que están detrás hoy; en condiciones normales estarán delante nuestra”, dijo a las televisiones.

“Nosotros estaremos luchando por los mismos puestos de siempre, en la crono. Luego el domingo, en carrera, intentaremos aprovechar todo lo que podamos y recuperar posiciones, pero sabiendo nuestras limitaciones”, señaló Alonso.

Acerca de su papel del año que viene en el equipo, del que no se desvinculará del todo, a pesar de no pilotar en F1, Alonso indicó: “La puerta estará siempre abierta. Que vengan y hablamos”.

“Me lo comentó Zak Brown hace unos meses, cuando hablamos de las 500 Millas, de qué iba a hacer el resto del año y como sabéis tengo el WEC e intentaré hacer alguna carrera más. Tendré que ver la disponibilidad y las ganas. Estamos hablando”, dijo.

“Sé que Zak quiere que esté cerca del equipo. Yo formo parte de McLaren el año que viene con las 500 Millas. Si puedo ayudar al equipo de alguna forma, estaré más que contento”, afirmó Alonso, que lleva un diseño especial en su casco y en su monoplaza, en cuyo morro lleva escrito un ‘Hasta luego’.

“Correré las 500 Millas y estaré en la fábrica, siempre pendiente del equipo. No es un ‘adiós’ definitivo, no es que no vuelva a ver a los mecánicos y los ingenieros. En enero, febrero, siempre estaré en McLaren hasta las 500 Millas”, dijo Alonso.

“Tendremos más contacto. Por eso es un ‘hasta luego’. No dejaré de correr el domingo. Tengo carreras ya seguramente en enero y febrero. Son sólo dos o tres semanas de vacaciones”, explicó Fernando.

“Como digo, tengo ganas de terminar este año y acabar con un buen sabor de boca para el domingo. Luego los planes del año que viene ya habéis visto que van saliendo poco a poco. Primero el WEC (Mundial de Resistencia, que lidera, con Toyota), luego las 500 Millas. En las próximas semanas, seguramente tendré más carreras”, comentó el piloto asturiano.

“Quizá con McLaren, si a Zak le interesa algo, pero sin un plan muy concreto. Quiero tener la libertad de poder elegir lo que me apetezca hacer. Un calendario tan estricto en el que sepa lo que voy a hacer de enero a diciembre y no tener una semana para tomar la decisión”, concluyó Alonso. EFE