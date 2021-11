Alonso: “Podio no veo posible; ‘top 5’ sería bueno y pasar a Gasly, la meta”

Losail (Qatar), 20 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que arrancará quinto este domingo en el debutante Gran Premio de Qatar, el antepenúltimo del Mundial, indicó a EFE este sábado en el circuito de Losail que “no” ve factible “el podio”, pero que “el ‘top 5’ sería muy bueno” y que su “objetivo” será intentar “acabar delante de (Pierre) Gasly”, francés de Alpha Tauri, que sale cuarto, un puesto por delante suyo.

“El podio no lo veo posible, no. Primero hay que concentrarse en Gasly, que sale cuarto, por la parte sucia. Pero el podio es difícil, porque sabemos que incluso (el mexicano Sergio) Pérez (Red Bull), que sale el once, en teoría va a acabar delante nuestro”, contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano este sábado en la zona mixta del circuito de Losail.

“Un ‘top 5’ sería muy bueno; y acabar delante de Gasly sería el objetivo”, apuntó Alonso, que suma 32 victorias en la categoría reina del motor, las 32 que cuenta España en F1 a lo largo de toda su historia. EFE