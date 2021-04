Alonso: “Pronto estaré al cien por cien”

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- El piloto español Fernando Alonso reconoció este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Portimao (Portugal) que todavía no está a su mejor nivel, pero pidió “tiempo” para adaptarse a su nuevo Alpine A521 y aseguró que pronto estará al “cien por cien”.

He cambiado de equipo y de categoría muchas veces en mi carrera y nunca fue un problema. Tampoco será un problema esta vez. Pronto estaremos al 100%. Supongo que serán algunas carreras más, pero empezamos desde aquí en Portimao y trataremos de estar ya cerca del cien por cien”, aseguró Alonso en declaraciones reproducidas por el portal Soymotor.

El asturiano, bicampeón del mundo de Fórmula 1, explicó que están trabajando junto a su equipo en algunas áreas de comodidad en términos de retroalimentación y sensaciones al volante. “A veces es necesario afinar el estilo y la sensación de conducción, por lo que todavía estamos en esa fase”, comentó.

En la primera clasificación del campeonato Alonso logró una valiosa novena posición que se vio frustrada en carrera por un abandono provocado por el envoltorio de un sándwich. En la segunda prueba de la temporada disputada en Imola (Italia), el ovetense se mostró lejos de su mejor nivel.

“Las sensaciones después de Imola fueron un poco bajas porque creo que durante el fin de semana en general no estaba sacando el máximo del coche. Obviamente saber dónde está exactamente el límite del coche es algo que lleva tiempo. Es posible que sienta que está al 100%, pero hay un 101% que buscar”, indicó.

Y agregó: “Hay cosas que se descubren con las carreras y con la experiencia. Eso es algo que no es diferente para mí o es incluso más grande para mí, ya que no es que haya cambiado de equipo, sino que básicamente he cambiado de deporte. Llevará tiempo, pero no es una excusa. Necesito trabajar más duro y preparar mejor las cosas para el fin de semana”.

Acerca de las dos próximas carreras, los grandes premios de Portugal y Mónaco, Alonso afirma que serán complicados, sobre todo la cita de Portimao, en la que cuenta con la dificultad añadida de ser un “novato” en el circuito.

“Fue difícil en Imola y seguro que va a ser difícil aquí (Portimao). Es otro circuito nuevo. La mayor parte de la parrilla corrió aquí hace cinco meses. Necesitaré ponerme al día rápidamente en los entrenamientos libres. Va a ser difícil en Mónaco, supongo, sólo para tener la sensación del coche, el tamaño, el límite… eso también será difícil”, indicó.

Confesó que no está demasiado preocupado por su rendimiento, ya que en Baréin “las cosas iban bastante bien” y en Imola consiguió finalmente acabar a medio segundo de su compañero de equipo el francés, Esteban Ocón.

“Va a llevar tiempo. Mientras tanto, me aseguraré de ser lo suficientemente competitivo como para no decepcionar a nadie”, concluyó. EFE