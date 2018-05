Alonso:”Contento, estamos en primera fila y con opciones de ganar la carrera”

Adrian R. Huber

Spa-Francorchamps (Bélgica), 4 may (EFE).- El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que este sábado debutará con el equipo Toyota Gazoo Racing, con el que disputará las Seis Horas de Spa, en el Mundial de resistencia, declaró a EFE en el circuito de Francorchamps que está contento, porque están “en primera fila” y con “opciones de ganar la carrera”.

“Claro que me estoy divirtiendo. Uno de los retos de esta aventura es ponerte a prueba, mejorar como piloto… y cuando llegas aquí y te enfrentas a los mejores pilotos del mundo de resistencia intentas aprender de ellos”, contesto a Efe Alonso en la zona mixta del mítico circuito belga, en el que el doble campeón mundial asturiano ha subido tres veces al podio en F1 y ganó en 2000, cuando pilotaba en la Fórmula 3000 -“una carrera en la que todos íbamos con el mismo coche”-.

“Intentas mejorar tú como piloto. Y ese reto ya de por si te hace estar alerta y contento; disfrutando de la situación: y bueno, tenemos un ‘equipazo’ y un gran coche”, explicó Alonso.

“Estamos en primera fila los dos coches y mañana tenemos serias opciones de ganar la carrera. Si no es con el coche 7 (que pilotan el japonés Kamui Kobayashi, el inglés Mike Conway y el argentino José María ‘Pechito’ López), con el coche 8 (el otro Toyota TS050 Hybrid, que comparte con el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sebastien Buemi)”.

“Tenemos serias opciones de hacer primero y segundo, también, por tanto la diversión aumenta cuando eres competitivo”, indicó a Efe este viernes, en el circuito de Spa-Francorchamps, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno.

“De momento está siendo un buen fin de semana, la crono ha sido bonita. Dar una vuelta en tiempos muy competitivos, en ‘1:55’ (un minuto y 55 segundos) ya son tiempos muy respetables; y bueno, primero y segundo para el equipo creo que es un inicio perfecto. Tenemos que confirmarlo lógicamente mañana, que es cuando cuenta, pero por ahora ha sido un inicio casi perfecto”, recalcó el ovetense.

“No creo que haya problemas con el tráfico mañana. Hemos entrenado bastante, tanto en pruebas anteriores, como en el simulador y en los entrenamientos libres de aquí. Y yo creo que vamos a ser muy fuertes también, con tráfico”, dijo.

“El coche, en condiciones de carrera se ha comportado muy bien, sobre todo en los libres, con los neumáticos muy usados. Así que vamos con mucha confianza con miras a mañana”, comentó Alonso, que indicó que tener de nuevo la sensación de poder ganar una carrera es algo que tiene “siempre”.

“Luego, en las primeras vueltas, cuando ves que se te escapan los demás, vas cambiando de objetivo”, añadió, entre risas, Fernando.

“Pero cualquier piloto de carreras, cuando se sube al coche, se pone el casco y ve el semáforo verde, siempre tiene un rinconcito dentro de sí mismo que le hace pensar que puede ganar. Y mañana ojalá que ese rinconcito se vaya haciendo cada vez más grande durante la carrera y que la última hora estemos en condiciones de estar en la lucha”, explicó.

“Las primeras cinco horas serán, sobre todo, de estar en carrera, de que no pase nada, de no tener muchos problemas con la degradación. Para intentar atacar al final e intentar conseguir la victoria”, opinó.

Alonso, que en F1 fue segundo en 2005 (con Renault) y tercero tanto en 2007 (con McLaren), como en 2013 (con Ferrari) ganó en 2000 en Spa-Francorchamps la carrera de la Fórmula 3000 -equivalente a la actual F2-, que le catapultó a la F1 -“una carrera en la que todos íbamos con el mismo coche”, según precisó-. Cuestionado por Efe acerca de si entonces se podía imaginar todo lo que le iba a suceder después en su carrera deportiva, Alonso, que cuenta 32 victorias para España en F1, contestó que “no, seguramente no”.

“Todo lo que ha pasado desde entonces, era, lógicamente, del todo impensable. Siempre deseabas muchas cosas, quería ser piloto de Fórmula Uno algún día y ser competitivo. Pero todo lo que se ha conseguido era impensable”, explicó a Efe en la mítica pista belga el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno.

“Hoy perdí tiempo en el segundo sector, pero sólo pude dar una vuelta. Durante el tercer entrenamiento hicimos simulación de carrera, con neumáticos desgastados, rodando en 2:02; y luego en calificación cambias todo y pasas a rodas en 1:55”, dijo.

“Pero en este tipo de carreras la calificación es seguramente lo menos importante”, había explicado, instantes antes, en esta ocasión en inglés, Alonso, cuyo compañero suizo Sebastien Buemi será el primero en subirse al Toyota TS050 Hybrid cuando arranque la prueba, a partir de la una y media de la tarde (las 11:30 horas GMT).

“Mañana tenemos una ocasión clara de ganar la carrera. Y eso es lo que realmente importa”, apuntó Fernando, que, preguntado por Efe si piensa en esta prueba, si lo hace en las 24 Horas de Le Mans; si se centra en el Mundial de resistencia o si lo hace en todo ello, en general, explicó que piensa “en todo”.

“Pero hay que ir paso a paso. Siempre tienes que pensar en el paso siguiente. Y el siguiente paso es la carrera de mañana. Y creo que definitivamente, mañana tenemos la oportunidad de ganar la carrera, eso seguro; así que tenemos que intentar aprovecharla”, comentó.

“Me he divertido y me estoy divirtiendo muchísimo. Obviamente, hasta el momento, ha sido un fin de semana espectacular. Ayer en el primer entrenamiento me sentí muy cómodo; en el segundo entrenamiento aprendimos muchas cosas de los neumáticos. Esta mañana salimos con neumáticos viejísimos, para sentir el coche en esas condiciones, también”, dijo.

“Y ahora, en la calificación, completar una vuelta perfecta, sin problemas, con los problemas de la bandera roja (por el accidente del brasileño Pietro Fitipaldi) fue muy complicado; pero salimos desde la primera fila. Y a mí, esto era algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba”, indico a Efe este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps el genio astur, de 36 años.

“El desempeño creo que ha sido espléndido, el equipo es sensacional; y salir primero y segundo creo que es un arranque perfecto. Ahora lo tenemos que confirmar en la carrera de mañana”, concluyó Alonso. EFE