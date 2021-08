Alumnos del ITD en contra de aumento a tarifas de transporte

José Luis Núñez Casas, presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) señaló que la comunidad estudiantil guindiblanca se niega completamente a que se registre un alza en el precio del transporte público en la capital.

Manifestó que las condiciones económicas de la mayoría de las familias de los estudiantes no están para aguantar un aumento, ni de 50 centavos ni mucho menos de un peso, pues dichos aumentos, aunque parecen leves, a la larga, le suman una carga muy pesada a la economía familiar.

Peor aún, a los estudiantes no se les invitó a formar parte de la mesa de trabajo que el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, dijo haber llevado a cabo con los sindicatos de transportistas, siendo que son los alumnos los más afectados con ajustes de tarifas no consensados.

Núñez Casas ahondó que buscarán tener un diálogo con el secretario y las autoridades de transporte en el estado, a fin de que tomen en cuenta su opinión y se lleguen a acuerdos que no afecten al alumnado; “es una petición que incluso haremos al gobernador del estado”, dijo.

Aseguró que no se han reunido con líderes estudiantiles de otras casas de estudio, sin embargo, de ser necesario habrán de hacerlo, ya que no se apoyará una medida como esta; “muchos estudiantes trabajan y en la pandemia perdieron su empleo, no pueden costear un aumento”, concluyó.

