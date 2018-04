Amador feliz por su “primer triunfo desde no sé de hace cuanto”

Amorebieta (Vizcaya), 8 abr (EFE).- El costarricense Andrey Amador (Movistar) se mostró “muy contento” por su victoria de este domingo en 64 Klasika Primavera de Amorebieta, el fue su “primer triunfo desde no sé de hace cuanto”, según confesó en meta.

Amador ha querido “agradecerle” este triunfo “a todo el equipo” Movistar y a su líder “Alejandro (Valverde), que ha estado conmigo al final”.

“Alejandro no me la disputó (la victoria) porque a él una más o una menos no le significa”, se alegró el costarricense. EFE