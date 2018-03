Amarra Durango 6 boletos a Olimpiada Nacional

El voleibol de sala es la disciplina más destacada con 4 plazas; uno el basquetbol y uno más el boliche

Los atletas duranguenses se encuentran participando en la etapa regional de la Olimpiada Nacional y Juvenil Nacional que se está desarrollando en Aguascalientes en donde se busca obtener el mayor número de lugares para la etapa nacional, y en el primer fin de semana la entidad consiguió 6 boletos a la máxima justa del deporte amateur en México.

Fueron cuatro los boletos que conquistó el voleibol de sala en el regional, tres en la rama femenil y uno en la varonil. Los equipos femeniles que ganaron el derecho de asistir al nacional son: la sub 15 que con parciales de, 25-19 y 25-15, la sub 17, 25-22 y 30-28 y la sub 19, 25-12 y 25-15, todas ellas se impusieron a las anfitrionas del estado de Aguascalientes para de esta forma cerrar con broche de oro el trabajo que vienen realizando.

En la categoría varonil los integrantes de la sub 18, derrotaron a los hidrocálidos para así ganarse su pase al nacional con parciales de 25-8 y 25-20.

En el deporte ráfaga Durango, el baloncesto, se logra un boleto al nacional en la categoría 2001-2002, rama femenil tras derrotar a Aguascalientes por marcador de 75 a 71. En un emociónate encuentro de principio a fin, las pupilas de Jordi Muñoz, acatando las indicaciones de su coach supieron sacar adelante este compromiso que les da el derecho se ir a la siguiente etapa.

Y en lo que respecta a la disciplina de derribar pinos, el boliche, la duranguense Anahí Rodríguez Núñez, gana el derecho de asistir al nacional de la especialidad al colocarse en la posición 10 en lo que fue el macro regional en la categoría 2002-2003.