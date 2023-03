Ambiente Político Por Eduardo Serrano

¡Esa es sororidad!

Su avance es irrefutable, pero en la víspera del Día Internacional de la Mujer, vale la pena reflexionar en las cosas que saltan en el Ambiente Político, donde libran a diario duras batallas. Quizás la más compleja, es la que se da entre ellas mismas, al interior de sus “grupos”, cuando la ausencia de “sororidad”, desemboca en las peores trabas. Marisol Carrillo, una de las legisladoras morenistas más activas, de la misma manera que toma la tribuna sin tibiezas, enfrenta los embates de quienes la pretenden expulsar de su propio partido, mientras algunas otras de sus compañeras en San Lázaro, políticamente, “duermen el sueño de los justos”, cobrando sueldos bastante decorosos, que se ganan sin derramar una sola gota de sudor, apoyadas en la nulidad de la crítica. Esa no es sororidad, solo una vil complicidad, y es necesario que se diga, porque las mujeres exigen igualdad de condiciones, no “becas” ni dádivas. Cuestionarles, no es faltarles al respeto, sino dignificar el trabajo de quienes les han antecedido en la lucha.

Marisol Carrillo se ha defendido de sus adversarios internos, con absoluta prudencia. Las puertas de MORENA pueden cerrarse momentáneamente, pero su trabajo, ese que mata grilla, le ha servido para abrir otras más en distintas fuerzas políticas que valoran su aplomo. Por otro lado, la Dra. Fátima González Huizar, coordinadora de regidores priistas, junto con Aída Saucedo, traspasan la frontera norte de nuestro país, para representar a México y a Durango en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, nada más y nada menos, que en la Organización de las Naciones Unidas, la mayor reunión de este organismo mundial dedicada a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, un hecho que celebran sus compañeras de la Asociación Nacional Cívica Femenina, y además, en el caso de la Dra. Fátima, también todas sus correligionarias del tricolor. Esa, sí es sororidad.

Un nuevo rostro, más humano, sin poses, ni parafernalia, es el que ha llevado Marisol Rosso al DIF Estatal. Para Marisol, es fácil hacer equipo con las mujeres duranguenses, pues tiene la sensibilidad que brota de la familia, lo que se ve reflejado en sus valores. Con el 8M en puerta, una serie de actividades comienzan a desplegarse, en las que Alejandra Terrones, directora del Instituto Estatal de las Mujeres, consolida una red de apoyo entre las duranguenses, confirmando la prioridad en la política pública del Gobierno de Esteban Villegas, dejando a un lado los discursos huecos, para pasar a la acción efectiva, así como lo realiza Malena González, coordinadora de regidores panistas, al colocar el primero de 35 buzones de quejas anónimas, a fin de detener el acoso y la violencia que pudiera lastimar a las trabajadoras de las diferentes dependencias municipales. Eso, también es sororidad.

Algo digno de reconocer, es el desempeño de personajes como Tita de la Parra, quien siempre busca argumentar sus propuestas, a pesar de la embestida en su contra que se lanza en redes sociales, ya que, podamos o no coincidir con ella, es innegable que la regidora naranja, no tiene ambiciones en el poder político. Por muy complicado que parezca, muchas mujeres hoy en día, están dispuestas a pelear por espacios, no ha obtenerlos como producto de una negociación; se apoyan unas a otras, se animan, se entusiasman y se empoderan para enfrentar los desafíos que permanentemente las asechan. Sí, eso, sin duda, es sororidad.

