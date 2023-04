Ambiente Político por Eduardo Serrano

Supercarretera Durango-Mazatlán, ¡tan cara, como insegura!

La Supercarretera Durango-Mazatlán, ha elevado el flujo turístico, principalmente en beneficio de la economía del puerto sinaloense, dado que nuestra entidad, se vio lenta en su andar por el sendero del Turismo. Sin embargo, poco a poco la oferta de cabañas en la sierra; el desarrollo de los Pueblos Mágicos; la construcción de nuevos hoteles; el embellecimiento del Centro Histórico; la promoción de diversos espacios y eventos como el Festival Ricardo Castro; el impulso a productos como el mezcal; y sobretodo, la seguridad que se vive, a diferencia de lo que ocurre con nuestros estados vecinos, han acelerado la vocación turística de Durango, por lo que es indispensable que se revisen a detalle, todos los elementos que nos fortalecen como destino, incluyendo, desde luego, la citada autopista, que al término del periodo vacacional de Semana Santa, fue nota nacional por un trágico accidente.

Una alcantarilla levantada al interior de un túnel carente de iluminación, fue la causa de que el automóvil en el que viajaba una familia, se impactara, para posteriormente incendiarse. El hidrante, es decir, la toma de agua destinada para resolver ese tipo de emergencias, no funcionó. La aterradora escena cobró la vida del padre de familia, y en el intento por salvarlo, su hijo, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, falleció al día siguiente. Las voces de repudio, exigiendo justicia se alzaron de inmediato. El gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, señaló que evidentemente, en este accidente, CAPUFE, tiene responsabilidad. El diputado federal Carlos Maturino Manzanera, presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara Baja, sentenció que no hay motivo para que la mencionada empresa que tiene la concesión de la supercarretera, no realice el mantenimiento necesario para garantizar la seguridad de quienes transitan a través de ella.

Maturino manifestó que el ingreso por concepto de peaje, supera los 2 mil 500 millones de pesos anuales, entonces, ¿cómo es que los túneles en su mayoría se encuentran en penumbras?, ¿por qué no funcionan los sistemas de ventilación, que disminuyen el impacto contaminante por CO2 al interior de los mismos?, ¿cuál es la razón por la que los equipos de seguridad contra incendios, no funcionan?, y ¿cuál es la justificación para que ni siquiera operen adecuadamente los baños? Las especulaciones son muchas. No sería descabellado pensar que alguien se está haciendo millonario, al amparo de la corrupción e impunidad que apestan en cada kilómetro de asfalto. Martín Vivanco, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, puntualizó que esta tragedia ocurre por una evidente negligencia; y señaló que el encargado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debe hacerse responsable.

Sandra Amaya, coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, apoyó el punto de acuerdo presentado por Acción Nacional en el Congreso del Estado para esclarecer los hechos, y exigió una investigación a fondo, más allá de colores y partidos, solicitando que se diga claramente qué fue lo que pasó, no solo por el deficiente mantenimiento a cargo de CAPUFE, y la probable responsabilidad que compete al Gobierno Federal, sino también, por la falta de atención del director del Centro Estatal de Protección Civil, que a decir de la diputada, no respondió al llamado de auxilio, lo cual pudo marcar la diferencia, salvándole la vida al joven, si hubiesen sido trasladados él y su padre por vía área en helicóptero, y no por vía terrestre, paradójicamente, por la propia supercarretera, ¡tan cara, como insegura!

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp