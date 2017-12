América comienza pretemporada con goleada sobre Zacatepec

Zacatepec, 27 Dic (Notimex).- Las Aguilas del América comenzaron con el pie derecho su preparación rumbo al Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, al golear 4-1 al Zacatepec.

En la cancha del estadio “Coruco” Díaz, la escuadra capitalina marcó diferencias contra dicho rival del Ascenso MX y fue un juego en el que vieron actividad los refuerzos Joe Corona, Henry Martín y Emanuel Aguilera.

Oribe Peralta anotó en dos ocasiones, mientras que Darwin Quintero y Silvio Romero completaron la goleada frente a los morelenses, que por conducto de Carlos Estéfano hicieron el de la honra.

Así, los azulcremas iniciaron su pretemporada con el pie derecho antes de viajar a Houston, Estados Unidos, para continuar con su preparación.

Al finalizar el encuentro en Zacatepec, el atacante Henry Martín dijo que espera aprender de Oribe Peralta, con quien compartirá minutos en la cancha para conformar la dupla ofensiva.

“Muy contento, con Oribe lo estamos haciendo bien porque tenemos el estilo de juego parecido, pinta bien.

Yo quiero aprenderle todo a él, todo lo que hace y ha hecho y lo que me ha enseñado adentro de la cancha es la paciencia, eso de haber fallado una, que no me lamente, que piense en la que sigue”, afirmó.

