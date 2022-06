Amplía IMSS atención médica para pacientes pediátricos oncológicos

El doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica, informó que en los ONCOCREAN del IMSS se han adecuado los espacios físicos y se desarrolla la capacitación continua del personal de salud

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron a las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos sobre la capacitación continua para el personal médico y de Enfermería, procesos para ampliar la oportunidad diagnóstica y terapéutica, implementación de terapias dirigidas y espacios adecuados para lograr la atención de excelencia en los 35 Centros de Referencia Estatales para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN).

Durante la nonagésima segunda reunión del grupo de trabajo, la directora de Prestaciones Médicas del Seguro Social, doctora Célida Duque Molina, expresó que en el IMSS se trabaja para optimizar mayores protocolos y tratamientos dirigidos a los menores con cáncer, por ejemplo con la implementación de las recientes innovaciones dentro del Instituto permiten contar con mejores diagnósticos.

Por su parte, el doctor Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación de Atención Oncológica, señaló que en los ONCOCREAN del IMSS se han adecuado los espacios físicos para que la estadía de los pacientes sea lo más agradable posible, en donde se adecuan sillas-camas para que el padre o tutor del menor acompañe a su paciente durante la hospitalización o tratamiento.

En sesión realizada de manera virtual, indicó que en los Centros de Referencia Estatales de Chihuahua y Ciudad Juárez, dos médicos y tres enfermeras recibieron su constancia de capacitación en el tratamiento de la Hora Dorada, que es la homologación del protocolo de atención para pacientes que presentan fiebre y la aplicación de medicamentos después de la admisión del menor.

Añadió que 13 enfermeros concluyeron las microlecciones en su modalidad en línea respecto a la Escala de Valoración de Alerta Temprana (EVAT) y recibieron la constancia por haber finalizado dicho curso para beneficio del paciente pediátrico oncológico hospitalizado.

López Aguilar agregó que en la capacitación continua de líneas vasculares, en el Hospital general Regional (HGR) No. 1 se capacitaron 130 enfermeras, mientras que en el HGR No. 66 fueron 55 enfermeros.

Respecto a los indicadores de atención médica y personal médico, el coordinador de Atención Oncológico dijo que el ONCOCREAN de Ciudad Juárez cuenta con seis camas ratificadas, un médico no familiar especialista en Oncología Pediátrica por turno (matutino y vespertino) un médico no familiar especialista en Hematología Pediátrica por turno matutino, médico no familiar especialista en Pediatría en turno nocturno (A y B) un médico no familiar pediatra para jornadas acumuladas y uno más para urgencias por cada turno.

En tanto en el Centro de Referencia Estatal de Chihuahua expuso que se cuenta con 11 camas ratificadas, un médico no familiar especialista en Oncología Pediátrica por turno (matutino y vespertino) un médico no familiar especialista en Pediatría por turno nocturno (A y B) un médico no familiar pediatra para jornadas acumuladas y uno más para urgencias por cada turno.

El doctor Enrique López explicó que el IMSS para el aseguramiento y manejo de los medicamentos desarrolla un proceso de planeación del requerimiento por cada ONCOCREAN, se verifica las existencias en el almacén en las Representaciones estatales, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y unidades médicas para que en caso de requerirse se solicita y envía el insumo en tiempo y forma.

En cuanto a las nuevas tecnologías para el diagnóstico, comentó que se hace el envío de muestras de Inmunofenotipo de menor con Leucemia al Centro de Investigación Biomédica, así como de muestras de enfermedad Residual Mínima del paciente, para posteriormente contar con los estudios de Histocompatibilidad en Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y La Raza.

Por otra parte, el jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, Isaac Mejía Montes de Oca, informó la incorporación de 70 personas a la plataforma de registro de pacientes y tratamientos oncológicos, para tener un total de 9 mil 371, de los cuales el 40 por ciento son pediátricos y 60 adultos, los cuales son atendidos en 62 hospitales del IMSS, 15 UMAE y 47 de Segundo Nivel.

Durante la 92° reunión de trabajo, se acordó dar seguimiento a un caso específico para cita en Dermatología y a las adecuaciones del Hospital general del CMN La Raza en la Ciudad de México.

Asistieron por parte del IMSS, la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; Borsalino González Andrade, director de Administración; doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de Oficina de Control; Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora Técnica de Enfermería; Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI; Graciela Martínez Velasco, directora de Enfermería del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI; doctor Jesús Lagunas Muñoz, director médico del Hospital general CMN La Raza; Gerardo Campuzano Lujano, del Hospital general CMN La Raza; y autoridades de las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz Sur, Quintana Roo y Yucatán, del Hospital general de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de San Luis Potosí, y de los Hospitales de Especialidades de Yucatán, y Pediatría de Puebla.

