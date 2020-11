Analizan alcaldes recortes de personal

* Para reducir gastos y compensar disminución de participaciones federales

Por: Martha Medina

Los presidentes municipales de Cuencamé, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo no descartan la posibilidad de hacer ajustes de personal en algunas áreas de sus administraciones, como parte de las medidas que aplicarán para reducir gastos en el 2021 y hacer frente a la disminución de participaciones federales.

Entrevistados en forma separada la presidenta de Cuencamé, María de Lourdes Martínez, así como los alcaldes de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz, y de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, coincidieron en señalar que ya analizan algunas medidas que aplicarán en sus municipios para reducir gastos en algunas áreas, así como la necesidad de hacer más con menos.

La presidenta municipal de Cuencamé manifestó que dentro de las acciones que se realizarán para hacer frente a una situación económica que ya es complicada y se acentuará durante el año entrante, se contempla una reducción del personal que se tiene actualmente en algunas áreas de la administración, en las cuales se considere necesario aplicar tal medida.

Manifestó que se tomarán medidas de austeridad ante la reducción en los recursos que se recibirán para el año entrante, pues dijo que tanto la disminución que ya se anunció en las participaciones federales, como la desaparición de fideicomisos, tendrán una repercusión negativa en el municipio, pues afectará de manera directa los proyectos de infraestructura social que se tenían previstos para atender las necesidades de la población, aunque dijo que se espera rescatar recursos del Fondo Minero que no se ejercieron durante los años 2017 y 2018, para concretar algunas obras.

Por su parte el alcalde de Nuevo Ideal, Gerardo Galaviz, manifestó que aunque para el año entrante se espera tener ingresos similares a los que se lograron durante este 2020, la reducción en participaciones federales y la desaparición de fondos y fideicomisos, limitarán las posibilidades de avanzar en temas como la obra pública.

Dijo que a pesar de esta situación no se contemplan incrementos en el cobro de impuestos y derechos, pues afirmó que no se le cargará la mano a los ciudadanos, aunque se tengan que aplicar distintas medidas para reducir gastos y poder apoyar a la población en el tema de la pandemia, aunque consideró que será imposible realizar obra pública en el 2021, porque no se tendrá el presupuesto necesario para ello.

Sobre este panorama el edil de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, habló sobre la necesidad de reducir gastos para el año entrante, por lo cual se aplicarán medidas entre las cuales no descartó el despido de trabajadores para reducir la nómina, además de buscar la forma de lograr hacer más acciones con menos recursos, después de que se anunció una reducción en las participaciones federales que se recibirán en el 2021, así como por la cancelación de fideicomisos, todo lo cual afectará las finanzas municipales

