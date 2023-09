Analizarán en conversatorio despenalización del aborto

A través de un conversatorio que se realizará el 29 de este mes se podrán analizar los aspectos legales y médicos en relación con el tema de la despenalización del aborto, con el que se espera que se pueda abordar este tema con mayor amplitud, señaló la diputada Marisol Carrillo.

La legisladora recordó que la despenalización es un tema que manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que sí hay colectivos que se ampararon, “que si es cierto que tiene que venir acompañado, que no, ver, se mandata una situación federal, IMSS, ISSSTE, Pemex tienen que obedecer estas reglas, pero hay que ver la situación de objeción de conciencia, es que este es un tema muy amplio”, reconoció.

Ante la posibilidad de que se proponga una iniciativa de ley de objeción de conciencia, la legisladora local consideró que ya existe el derecho, que no se pueden tener tantos años de atraso, para puntualizar que es necesario platicar.

“Sentarnos en la mesa para entender el tema, el viernes 29 de septiembre vamos a tener un conversatorio tanto legal como médico, para ver cómo podrían armonizarse la Ley Estatal de Salud, el Código Penal y en Salud, ver la situación de objeción de conciencia, hasta dónde puede alcanzar la no criminalización a médicos”, añadió.

Al mismo tiempo, confió en que no haya problemas con legisladoras de otros partidos, aunque adelantó que se dialogó con ellas y existe apertura para analizar este tema, “si no nos sentamos a dialogar, por qué si, por qué no, no vamos a llegar a acuerdos, espero que haya apertura al tema, que se escuche la iniciativa, pero sobre todo que se escuche el conversatorio en lo legal, también en lo médico, para que tengamos vertientes, situaciones en un tema toral como este”, indicó finalmente Marisol Carrillo.

