Anaya asegura que su gobierno estará comprometido con la austeridad

(Ampliación) Por Hugo Pescador. Corresponsal Tlaquepaque, Jal., 4 Abr (Notimex).- El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, resaltó hoy que su gobierno estará absolutamente comprometido con la austeridad.

Durante su participación en el Foro Diálogos por México, organizado por el ITESO, agregó que se comprometió a quitar los privilegios a la clase política y “hay que generar ahorros sustantivos que permitan reprogramar el gasto para atender las grandes necesidades del país”.

“El gobierno no se hará cargo de pagar seguros privados médicos y de vida de los altos funcionarios, por lo que quien se quiera atender en hospital privado que lo haga pero que lo pague con su dinero”, sostuvo.

En el auditorio “Pedro Arrupe” manifestó que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio próximo, el gasto de honorarios se reducirá a la mitad en el gobierno federal, “las plazas de altos mandos también se reducirán a la mitad, se terminará con la burocracia excesiva en el país y necesitamos apretarnos el cinturón”.

El abanderado de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano expresó que el tema de los derechos humanos tiene que estar en el centro de la agenda migratoria y se tienen que respetar las garantías de los migrantes centroamericanos.

“Uno no puede exigir lo que no está dispuesto a dar, si se exige a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes, que los trate con justicia, que se respete su dignidad, cuando nosotros no hacemos eso con los migrantes centroamericanos”, dijo Ante universitarios, comentó que sólo se va a tener “autoridad moral para defender a nuestros migrantes en la medida en que nosotros respetemos los derechos los migrantes centroamericanos”.

Resaltó que una de sus propuestas es el ingreso básico universal solidario para sólo aquellos que lo requieran, “que consiste en que por el simple hecho de ser mexicano reciban todos los meses una cierta cantidad de dinero”.

“Si todos pagamos impuestos el gobierno es responsable de redistribuir, se trata de una cantidad pequeña para satisfacer las necesidades más elementales, es para que aquel que se quedó sin trabajo no se quede sin comer”, expuso.

Afirmó que algunas razones para debatir sobre la implementación del ingreso básico universal son “erradicar la pobreza extrema, disminuir la desigualdad, reducir gastos burocráticos, acabar la política clientelar, promover el emprendimiento, hacer a todos ser sujetos a crédito, fortalecer el mercado interno, etcétera”.

El candidato dio a conocer que por la tarde tendrá actividades en el municipio de Teocaltiche, con el aspirante a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.

Además de Ricardo Anaya, los equipos locales de las campañas de los candidatos Andrés Manuel López Obrador y de José Antonio Meade han manifestado disposición para participar en el foro, así como de los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, Miguel Castro y Carlos Lomelí.

