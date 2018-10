Anciano palestino muere en Gaza por disparos del Ejército israelí

(Actualiza con declaraciones del Ejército israelí)

Gaza, 3 oct (EFE).- Un palestino de 78 años murió por un disparo por la espalda del Ejército israelí cuando estaba en su casa en Gaza, junto a la frontera con Israel, informó hoy el ministerio de Sanidad de la franja, que se apoyó en el testimonio de los familiares de la víctima.

Sin embargo, preguntado por Efe, un portavoz del Ejército israelí indicó que no tienen “noticias de esta incidencia” y señaló que “no se registraron enfrentamientos y por lo tanto no hubo ninguna razón para que se produjeran disparos en esa zona”, al tiempo que recalcó que las tropas no abrieron fuego.

Los familiares del anciano aseguraron que este murió ayer tras resultar herido en su vivienda del campo de refugiados de Al Mughazi, en Gaza central, durante unos altercados violentos que se desencadenaron cuando un grupo de jóvenes palestinos se acercó a la valla de separación con Israel y los soldados apostados al otro lado abrieron fuego hacia una zona residencial.

El portavoz del ministerio palestino de Sanidad en Gaza, Ashraf al Qaedra, confirmó hoy en una rueda de prensa que la causa de la muerte fue un disparo israelí, lo que eleva a 194 el número de muertos desde el 30 de marzo, la mayoría en manifestaciones e incidentes violentos, además de una docena de milicianos en bombardeos contra objetivos islamistas.

Desde que el pasado 30 de marzo comenzaran las movilizaciones en Gaza de la denominada Gran Marcha del Retorno, en las que se reclama el fin del bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007 (cuando tomó el control de la franja el grupo islamista Hamás) y el regreso de los refugiados palestinos, la tensión ha aumentado.

Esta situación ha derivado en varias ocasiones en lanzamientos de cohetes desde la franja y bombardeos israelíes de represalia.

Las protestas que inicialmente se producían cada viernes junto a la frontera terrestre con Israel se han extendido a varios días de la semana y a la zona costera.

El Centro para los Derechos Humanos Al Mezan de Gaza ha acusado a Israel de hacer un “uso letal y excesivo de la fuerza”, después de que el pasado viernes murieran siete palestinos, dos de ellos menores, durante las movilizaciones. EFE