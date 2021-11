Andrea Ibarra busca superarse en Cali-Valle

La tiradora cuenta con las bases que le dieron el ser medallista en Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018

(Conade).- A sus 18 años, Andrea Victoria Ibarra Miranda, es una promesa del tiro deportivo, con logros que

van desde campeonatos nacionales hasta una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de la

Juventud Buenos Aires 2018, el cual fue su punto de referencia para afrontar el nuevo reto en su carrera, que

serán los Juegos Panamericanos Juveniles Cali-Valle 2021.

En entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la originaria de Hermosillo,

Sonora, especialista en pistola de aire, compartió que después de tres años de aquel logro histórico que la

situó como la primera mujer mexicana en subir al podio en una competencia olímpica, cuenta con más

experiencia sobre cómo afrontar una justa de alto calibre.

“Los Juegos Olímpicos de la Juventud significaron mucho para mí, me aportaron demasiado a mi carrera

porque fue una competencia con atletas muy preparados y hubo un alto nivel, pero ahora Cali lo tomo con

más concentración, experiencia y aprendizaje porque no debe influir qué atletas o países estén, solo debo

enfocarme en lo que tengo que hacer y tirar”, comentó.

“Tengo que prepararme más para triunfar porque sí tengo la experiencia, pero todos vamos bien preparados y

con los mismos objetivos, así que tengo que enfocarme, prepararme demasiado y concentrarme en mi tirada

sin buscar puntuaciones, tirar y divertirme”, añadió.

A nueve días de que arranque de manera oficial los Juegos Panamericanos Junior, Andrea Ibarra inició la

recta final de su preparación al arribar el lunes a la Ciudad de México para ingresar al Centro Nacional de

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), junto con su entrenador Aurelio Pérez, donde

permanecerá una semana, pues el próximo lunes 22 de noviembre volará a la ciudad colombiana.

“Hemos entrenado bastante y me siento preparada para la competencia; las emociones son inexplicables,

muy bonitas, aunque también hay nervios, pero me da mucha felicidad estar en la primera edición de estos

Panamericanos Junior, estoy muy emocionada y voy con todo”, dijo.

“En esta última semana, los entrenamientos serán intensivos, he estado tirando muy bien y por eso ansío

estar en el CNAR porque las instalaciones son mejores, completas, estaremos todos reunidos y será un buen

cierre de trabajo”.

“Mi rival número uno, soy yo”

Lo que empezó como una actividad de curso de verano hace ocho años, el tiro deportivo se ha convertido en

un maestro para Andrea Ibarra, del que, asegura, ha aprendido virtudes que le han ayudado a forjar su

camino y aunque en este tiempo se ha medida ante contrincantes nacionales e internacionales, sabe ser

exigente con ella misma en busca de su superación.

“Me gusta mucho tirar, el campo, la adrenalina, competir; el tiro me ha enseñado a tener paciencia, tolerancia,

control personal; todas las atletas somos buenas, nos esforzamos por eso no me enfoco en un rival en

específico, mi rival número uno soy yo, me exijo para alcanzar las metas y creo que vamos por buen camino”,

finalizó.

La selección nacional de tiro deportivo está compuesta por cuatro mujeres (Andrea Ibarra, Elizabeth Nieves,

Heidy Alvarado, Luisa Márquez) y cuatro hombres (Carlos Quintero, Hugo González, Josué Meneses y

Ricardo Valencia), quienes comenzarán actividades el 26 de noviembre.

