Anécdotas de un concierto cancelado hacen viral a Paraguay

Asunción, 27 mar (EFE).- Un concierto cancelado por una tormenta puso a Paraguay en el centro de las historias virales, entre ellas una de las últimas fotos del fallecido baterista Taylor Hawkins y la agria disputa entre la rapera Doja Cat y sus seguidores.

Los fans paraguayos pasaron de la decepción por la cancelación debido al mal tiempo del festival Asunciónico 2022, previsto para el martes y miércoles pasados, a la alegría de ver de cerca a varios de sus ídolos.

Escenas de Machine Gun Kelly cantando junto a su novia Megan Fox y su banda en Asunción se han multiplicado en las redes sociales.

La entrada del hotel fue el escenario escogido por el artista para ofrecer un improvisado show a cientos de sus seguidores.

“Y así es como convertimos las malas noticias en noticias increíbles”, tuiteó Kelly junto a un video de su presentación.

Pero quizás una de las imágenes que más llegó el corazón de los internautas fue la de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, junto a Emma Sofía, una niña de 9 años que tocó su batería frente al hotel donde se hospedaba la banda de Seattle.

Hawkins agradeció el gesto de quienes llegaron a saludarlos, pero fue la foto que captó su rostro sonriente junto al de una orgullosa Emma Sofía la que se hizo viral.

Tras conocerse el deceso del músico el viernes pasado en Bogotá, los paraguayos recordaron su paso por el país.

“No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins”, escribieron los padres de la pequeña baterista.

Miley Cyrus, quien también participaría en el espectáculo, no pudo llegar a Asunción después de que su avión fuese impactado por un rayo en medio del temporal del martes, dijo ella misma en Twitter.

La aeronave debió aterrizar en un aeropuerto alterno y siguió con rumbo a Brasil. Desde ahí, Cyrus publicó un video en el que dedicaba a los paraguayos su interpretación a capela de “Stay”.

Otra fue la historia para la cantante Doja Cat, quien se quejó de que “ni siquiera una” persona la estuviese esperando fuera del hotel cuando salió al día siguiente de su fallida presentación.

Los trinos, que la artista borró después, enfurecieron a los seguidores que alegan que sí se acercaron al lugar el martes.

También circularon versiones en redes y medios de que la cantante organizó una fiesta privada en un bar de la capital paraguaya y que exigió que nadie la mirara a los ojos.

Ha sido tal el enojo que hasta el histórico exarquero guaraní José Luis Chilavert se pronunció: “Doja Cat tú no has ganado nada, PARAGUAY THE BEST”, escribió en Twitter.

Otros declararon a la artista “enemiga pública #1” de Paraguay.

La estrella de Los Ángeles optó en medio de la polémica por cambiar su nombre en Twitter y respondió en uno de sus trinos que esto no era para ella y que se iría, lo que alimentó las especulaciones sobre si era un amago de dejar la música. EFE