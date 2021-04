Ante ausencia de oferta, Morena-PT engañan y desestabilizan a los duranguenses

Presidentes del PAN, PRI y PRD llaman a la sensatez en las campañas

Los presidentes estatales del PRI, PAN y PRD llamaron a todos los partidos que compiten en la justa electoral a la sensatez; a no engañar a la ciudadanía y mucho menos a desestabilizar el proceso ante su desesperación por no avanzar en la preferencia de la ciudadanía, ya que pueden desalentar la participación ciudadana en la jornada del 6 de junio.

Tras recalcar que los hechos provocados por Morena y sus aliados en los últimos días, como el retiro de propaganda de los candidatos a la diputación federal por el distrito 4, Gina Campuzano, y a lalocal por el distrito 2, Ricardo Pacheco; así como azuzar al linchamiento de tres mujeres en una vivienda, con el falso argumento de que existían en el lugar 10 mil despensas para apoyar la campaña de Gaby Hernández, candidata por el distrito 4 local, la presidenta del PAN en Durango, Verónica Pérez Herrera consideró que estos partidos evidencian oportunismo y repiten su fórmula de tratar de engañar a la ciudadanía.

En rueda de prensa realizada en la sede del PRI Estatal, Pérez Herrera celebró que, como lo dice la sabiduría del pueblo, “las cosas caen por su propio peso”, y mientras los candidatos de la coalición “Va por Durango” avanzan con propuesta y trabajo de tierra permanente, sus oponentes quieren vencerlos con ataques y cortinas de humo. “No nos van a encontrar en la provocación. No nos van a encontrar en la descalificación. No nos van a encontrar en las campañas sucias”, afirmó.

Por su parte Rubén Escajeda Jiménez, dirigente estatal del Revolucionario Institucional, señaló que lo que Morena y sus aliados hacen es producto de la desesperación porque sus candidatos no han recibido aceptación de los duranguenses.

Como antes lo hacía el PT y ahora lo hace junto con su aliado Morena, esa será su dinámica de campaña; pero como en el caso de la pifia de las miles de despensas, la propia autoridad judicial y electoral dio fe de que se trataba de una falsedad que les sirvió por algunas horas para hacerse presentes ante la ciudadanía; “nosotros vamos por una consolidación con base en propuestas, no descalificaciones y marrullerías”, dijo Escajeda Jiménez.

Por su parte, el líder estatal del PRD, Miguel Lazalde Ramos, llamó a la ciudadanía a dejar de lado las distracciones que estos partidos provocan, para analizar y reflexionar sobre los partidos y sus candidatos. “Nosotros hemos demostrado saber gobernar con orden y dar resultados. Damos lo mejor por nuestra tierra, frente a quienes solo buscan el poder para defender sus propios intereses”.

Pidió a la ciudadanía no dejarse confundir “porque ellos no pertenecen al pueblo como quieren hacer parecer, y hemos visto que al momento de gobernar no les importa la gente. ‘Va por Durango’ es la única alianza seria y nuestros candidatos han demostrado con hechos el amor a su tierra y por su gente”, finalizó.