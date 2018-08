Antonio Molina: “Ha sido una etapa muy difícil por el viento”

Alhaurín de la Torre (Málaga), 27 jul (EFE).- El español Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA), protagonista en la escapada de la jornada, lamentó que “el viento impidiera rodar cómodos” y que no llegara a buen fin la aventura que nació en los primeros kilómetros de la tercera etapa con final en Alhaurín de la Torre.

“Ha sido una etapa bastante difícil por el viento, que nos ha impedido rodar cómodos durante todo el día, así que hemos buscado nuestro ritmo y ver hasta dónde podíamos llegar. La entrada de los cuatro de atrás ha vuelto a dar vida a la fuga e incluso hemos tenido esperanzas de poner en jaque al pelotón”.

Hay que se trataba de un día marcado para el sprint, el ciclista alicantino se mostró partidario de intentar alternativas al guión establecido.

“Hay que buscar algo diferente. Ayer no fui todo lo bien que me hubiera gustado; en cambio hoy me he encontrado bastante mejor rodando todo el día en la escapada”.

Si en Caminito del Rey fue Jonathan Lastra quien lo intentó, este martes llegó el turno a su compañero Antonio Molina, quien tomó el relevo camino de Alhaurín de la Torre, en la tercera etapa de la ronda española. EFE