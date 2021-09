Antros y bares no acatan aforos permitidos: Regidor

El regidor Gerardo Rodríguez manifestó que las autoridades encargadas de la verificación de los espacios económicos donde se ha delimitado un aforo permitido no están cumpliendo cabalmente, ya que aún se puede notar que los distintos lugares como lo pueden ser antros o bares no están cumpliendo con los aforos permitidos y las autoridades están haciendo caso omiso al respecto.

“A mí me parece que no están cumpliendo cabalmente, creo que hace falta más comunicación para que no se echen la bolita sectores económicos a las autoridades y las autoridades a los sectores económicos, a través del diálogo y que así las personas o vecinos que viven cerca de los establecimientos no digan que es todo lo contrario, ya que durante semanas los mismos vecinos han manifestado que no se ha estado cumpliendo con los protocolos, sobre todo en el tema de aforos, lo cual es de preocupación, a mí me parece que eso se soluciona actuando con estricto apego a la norma sanitaria para el bien de todos, de los comerciantes, de los jóvenes y de todos los ciudadanos”, relató.

De la misma manera el regidor manifestó que son los jóvenes quienes deben tener una mayor responsabilidad, ya que es este sector el que normalmente se encuentra rompiendo las reglas y asistiendo a lugares donde no se respetan los protocolos sanitarios.

Aunado a esto señaló que no solo es en antros y bares donde esta situación impera, ya que señala que es todo el sector comercial donde se debe tener una mayor responsabilidad para que los contagios puedan ir a la baja.

Para finalizar mencionó que las autoridades deben actuar al respecto para que esto no se salga de control y así se pueda llegar a un semáforo en color verde.

