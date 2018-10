Anuncia AMLO 13 mmdp adicionales para Durango

Cifra se sumará a recursos aprobados en el presupuesto

Da a conocer programa para detonar desarrollo del estado

Por: Martha Medina

Después de reunirse con integrantes de los Tres Poderes del estado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció recursos presupuestales adicionales para Durango por más de 13 mil millones de pesos que se destinarán a programas de carácter social y a la siembra de 50 mil hectáreas de árboles frutales, para apoyar el desarrollo de la entidad.

En una conferencia de prensa que se desarrolló en el museo “Francisco Villa” de esta ciudad, el presidente electo, acompañado por el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, se refirió a la reunión que sostuvo momentos antes con el mandatario y los planteamientos que recibió, al informar que se invertirá en el programa de siembra de árboles maderables y frutales que se tenía planeado para el sur sureste, en el caso de Durango también se aplicará desde el 2019, con la siembra de 25 mil hectáreas y se crearán 20 mil empleos, con una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos, adicional a todo el programa de bienestar para Durango.

Agregó que se ampliará la pensión a los adultos mayores, que todos los jóvenes de Durango tendrán trabajo y garantizado el derecho al estudio, que personas con discapacidad, especialmente niñas y niños, tendrán pensión, entre otros programas, se aplicará esto que ayudará bastante, en conjunto se destinarán a la entidad solo a programas para el bienestar alrededor de 10 mil millones de pesos para el 2019.

“’¿Por qué este trato a Durango? Porque es de los estados con más rezago, con más pobreza en el norte y con más pobreza en el país, se ha quedado en el atraso, se ha abandonado a Durango y esta es una de las preocupaciones del gobernador, por eso vamos a trabajar juntos, unir esfuerzos, voluntades, recursos para impulsar el desarrollo del estado y el bienestar del pueblo”, dijo textualmente el presidente electo, al señalar que originalmente eran alrededor de 6 mil millones, pero se incluyó este programa, además de que se cumplirá el compromiso de que actuará desde Durango la Comisión Nacional Forestal.

Se refirió también al tema de la equidad tanto en su gabinete, como en programas, para luego señalar que también se recibieron planteamientos generales, como la construcción de una presa, el tren Durango-Mazatlán, el tema del puerto que lleva este nombre, que aunque no está propiamente en este estado, sí debe vincularse a la carretera que se construyó durante 3 sexenios y también con el tren, resolver el problema de transporte en La Laguna, la zona conurbada de Coahuila y Durango, en general un planteamiento de las necesidades y dijo el presidente que se priorizará.

También informó que el domingo terminará la gira que realizará por todo el país, con una visita al estado de Chiapas, aunque reconoció que faltará visitar Veracruz y Puebla, pues manifestó que permanecerá en la capital del país un tiempo para empezar a ver el presupuesto del 2019.

Al referirse de nuevo a la situación de Durango, dijo que tendrá atención especial porque primero se tiene que atender a los pobres, por el bien de todos, dijo que ya es tiempo de atender a las comunidades, a los pueblos marginados y que habrá más presupuesto para ello, puntualizó que se atenderá a todos, se gobernará a todos pero se dará preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, pues aseveró que es una concepción humanista, laica, cristiana, para afirmar que se llevará a la práctica la doctrina del amor al prójimo.

Dijo que se tendrá un presupuesto nuevo, porque se liberarán fondos que ahora se destinan a lo que se llama gasto corriente, bajarán los sueldos de los de arriba, apuntó que le costará menos al pueblo mantener al gobierno, pues afirmó que se liberarán unos 500 mil millones de pesos, pues se reducirán gastos de operación en un ajuste que se hará arriba, no se despedirá a ningún trabajador de base o sindicalizado, no habrá lujos arriba porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, no lo cuidarán 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, quienes formarán parte de la policía militar y otras actividades para cuidar a los ciudadanos; también se refirió al debate con respecto al nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, al señalar que la polémica ayudará para que los ciudadanos conozcan sobre este tema.

Por su parte, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, expresó un reconocimiento por la respuesta satisfactoria a los planteamientos que se hicieron a nombre de los duranguenses, pues además de los compromisos que se hicieron se aplicarán 10 millones de pesos para programas sociales y la plantación de árboles frutales en regiones donde hay condiciones para esta actividad en el estado, para reiterarle todo el apoyo de Durango a los planes y proyectos que tenga.