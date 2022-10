Anuncia Esteban Villegas reordenamiento en salud

*Se revisarán hospitales y clínicas para mejorar atención a la población

Por: Martha Medina

A través del Insabi se realizará una revisión a los hospitales regionales y las clínicas en todo el estado para realizar un reordenamiento completo en el tema de salud, una vez que se tenga la información de lo que falta para dar una mejor atención a la población, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien agregó que se buscan opciones para pagar las aportaciones que tiene pendientes el Estado a la institución, para evitar que recursos asignados se regresen a la Federación.

Entrevistado en el Hospital Materno-Infantil de esta ciudad, el mandatario manifestó que se recibió a todo el equipo de Instituto de Salud para el Bienestar, con quienes se reunió para analizar cosas muy importantes para Durango, como es la llegada de un equipo completo de la institución, que recorrerá las 4 jurisdicciones sanitarias de manera personal para revisar hospitales regionales y clínicas, pues se efectuará un reordenamiento completo en el tema de salud, “para saber qué falta, qué puede sobrar, cómo acomodarnos mejor para llevar atención a nuestra gente en todos los rincones del estado”, dijo textualmente.

También informó que hace unas semanas ya subieron las caravanas de salud a distintas comunidades, después de dos años, lo cual ayudará a detectar lo que se tiene en un estado como Durango, que es muy grande, además de dar atención a la población porque llevan vacunas y medicamento que permitirán mitigar problemas.

Puntualizó que con esta revisión se tendrán datos precisos de déficits y la situación de cada jurisdicción para solucionar los problemas que se detecten, mientras en el tema de la contratación de personal que se hizo por la pandemia dijo que se trata de otro asunto que se analizará, para indicar que el Insabi viene a fortalecer a la entidad, no a quitarle nada.

En cuanto al adeudo que se tiene pendiente con la institución, informó que ya se cubrió una ministración y faltan otras tres de 75 millones de pesos, por lo cual se hará un esfuerzo para cubrirlas y evitar que las aportaciones del Instituto se regresen a la Secretaría de Hacienda si no se cubren las del Estado.

Referente al presupuesto del Gobierno Federal para el año entrante, señaló que “la semana que entra me reciben en diferentes comisiones en el Congreso de la Unión, hay una buena relación con ellos y en todas las secretarías, buscamos para que Durango, que no estaba en el programa PMU de Sedatu, que no participaba en el tema de vivienda, nos incorporemos, en salud, en infraestructura carretera, de agua puchamos por la presa Tunal II, pero si no se da, tenemos un plan B para que Durango no tenga problemática en este renglón”, dijo.

También expresó preocupación por conseguir los 2 mil millones de pesos para el pago de aguinaldos, de nóminas al 31 de diciembre, al indicar que hasta ahorita se han obtenido 350 millones, pero se avanza, “el presidente tiene la voluntad de ayudarnos, pero tenemos que utilizar bien el dinero, ¿por qué nos dejaron de ayudar? Porque, nos lo han dicho, en algunas ocasiones se pidió dinero para una cosa y se usó para otra, entonces dejaron de mandarnos apoyos extraordinarios, hoy tenemos que transparentar por completo esos dos mil millones de pesos”.

