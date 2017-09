Anuncian falta de enfermeras pero continúan recortes

El secretario de Salud en Durango, César Franco Mariscal, ha declarado en diversas ocasiones la falta de personal, sobre todo de enfermería, sin embargo se han presentado recortes en las plantillas, afirmó Elena Chávez, presidenta del Colegio de Enfermeras Durangueñas, quien asume que es una cuestión presupuestal “pues no es muy lógico que se tuvieran que retirar”.

Manifestó que hay un número de enfermeras que pudieran ser ocupadas y cubrir los espacios donde se necesitan, pero recordó que el mes pasado fueron despedidas 10 empleadas del Hospital General 450 quienes tenían contratos, por lo que el presupuesto de cada institución de salud pudiera ser un motivo.

“Cierto que no fueron tantas, pero sí está faltando personal, sí tenemos insuficiente personal de salud”, afirmó que no ve lógico el despido, más aun cuando los hospitales se encuentran saturados, principalmente por pacientes con enfermedades crónico degenerativas y cuestiones quirúrgicas que no pueden esperar.

Mencionó que sumado a esa situación las bolsas de trabajo del ISSSTE y el IMSS se encuentran cerradas, por lo que se les presenta un panorama difícil pese a la falta de personal. Aunque no precisó cuántas serían las enfermeras que pudieran estar desocupadas, aseguró es un número suficiente para poder cubrir la demanda.

Aseguró que hay pocas enfermeras de nuevo ingreso, porque el poco movimiento que se da es cuando se presentan algunas jubilaciones, pero es algo que también es poco. De las egresadas señaló que son pocas las que sí se dedican a otras cosas, en mayor proporción pero algo que está creciendo es que reciben ofertas de otras partes del mundo.

Son un 5 o 7 por ciento las que aceptan irse a trabajar a otros países, ya que la necesidad de enfermeras detalló es igual en todo el mundo. Sobre las carencias de materiales e insumos indicó que persiste la situación de faltantes, por lo que puede tratarse del problema de recursos.