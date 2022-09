Durango, Dgo.- La Ruta 4×4 ‘Sierra Madre edición 2022 que se llevará a cabo el próximo 07 y 08 de octubre ha sido presentada ante medios de comunicación y sociedad en general como la primer actividad turística que recorre la Sierra Madre Occidental del estado de Durango, específicamente la famosa región de Las Quebradas, zona que cuenta con diversos parajes y paisajes sumamente extraordinarios.



Iniciará en Durango Capital para cruzar por Canatlán, San Miguel de Cruces y terminará en Otáez

Dicha ruta todo terreno iniciará en la Catedral de Durango Capital para posteriormente cruzar por los municipios de Canatlán, la localidad de San Miguel de Cruces y culminará en Otáez, donde el coordinador Héctor Maa asegura la presentación de un grupo musical ‘sorpresa’ que habrá de gustar a los participantes.

En la presentación ante medios de comunicación estuvieron presentes la alcaldesa de Canatlán Ángela Rojas, el alcalde de Otáez Héctor Herrera Núñez y Nora Loera de la Paz, directora de Medio Ambiente del Municipio de Durango en representación del presidente Toño Ochoa.

Organizadores y autoridades presentes destacaron la coordinación que existe para llevar a cabo la Ruta 4×4 Sierra Madre, pues todas las corporaciones de seguridad, protección civil y personal de Gobierno mantendrán comunicación durante esos dos días para garantizar la seguridad de los conductores y participantes.

Se aclara que no únicamente pueden acudir vehículos de alta gama como Rzr, sino también cualquier camioneta o unidad 4×4, pues la ruta no es extrema, sino de aventura, que claramente tomará caminos de terracería y brechas pero aptas para cualquier vehículo todo terreno o pick – up.

Para mayores informes, el coordinador Héctor Maa proporcionó la red social de Facebook o Instagram ‘Ruta Sierra Madre’ o el número de teléfono 6182766481.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp