Anuncian primeros líderes latinoamericanos ganadores de Premios Bravo

Miami, 16 jul (EFE).- Líderes bancarios y empresariales de Chile, Colombia, Brasil, México y EE.UU. están entre los primeros ganadores de los Premios de Negocios Bravo anunciados hoy por el Consejo de las Américas (COA), que serán entregados en noviembre próximo en Miami.

Entre los galardonados están Eugenio Von Chrismar, CEO (director ejecutivo) del Banco de Crédito e Inversiones chileno (BCI), y Eduardo Tricio, presidente del Grupo mexicano de productos lácteos Lala.

De igual forma, Fabio Schvartsman, CEO de la minera brasileña Vale, Carlos Mario Giraldo Moreno, CEO del Grupo colombiano Éxito de comercio minorista, y Patricia Menéndez-Cambó, vicepresidenta de la firma de abogados estadounidense Greenberg Traurig.

Von Chrismar, señaló COA en un comunicado, será premiado como el Financiero del Año por la culminación de la estrategia de internacionalización de BCI y convertir al banco “en un innovador en banca de América Latina”.

Por su parte Tricio será honrado con el Premio al Líder Transformador del Año por su impacto en la sociedad y en los negocios, con la expansión de la empresa de lácteos hacia Estados Unidos, Centroamérica y Brasil.

Además, COA señaló que la Fundación Lala ha recaudado millones de dólares para proporcionar educación de calidad y para la lucha contra el hambre y la pobreza.

Los galardonados este año “son extraordinarios y conforman un diverso grupo de visionarios y líderes”, expresó en un comunicado de prensa Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Durante la vigésimo cuarta entrega de los Premios Bravo, COA premiará a Schvartsman como el CEO del Año, por sus logros al frente de la multinacional de minería Vale, al consolidarla en el nivel más alto de la bolsa de valores brasileña, el Novo Mercato, y llevar las acciones de 43.8000 a 78.800 millones de dólares durante su primer año a cargo.

Por su parte, el colombiano Giraldo Moreno será reconocido con el Premio Dinámico CEO del Año por la creación de una “Multilatina al anunciar la expansión de la empresa comercio minorista Grupo Éxito a Argentina y Brasil, la mayor economía de la región.

El Premio al Liderazgo Visionario será entregado este año a Menéndez-Cambó, quien ha asesorado legalmente a clientes en importantes inversiones transfronterizas, fusiones y adquisiciones en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Además, ha defendido la causa de la diversidad y la inclusión, y sirve como mentora para la próxima generación de mujeres líderes en las Américas.

“Nos sentimos honrados de reconocer sus logros y de destacar a cada uno de ellos como modelos a seguir en sus industrias y en el hemisferio”, resaltó Segal.

Antes de la entrega de los premios se celebrará el Simposio del Council of the Americas con la participación de líderes empresariales y políticos y organizado en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los patrocinadores de estos premios son HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Llorente & Cuenca, The AES Corporation, The Boston Consulting Group, Bombardier, Emerson, Florida International University, Microsoft y SAP, con CNN y Financial Times como entidades asociadas. EFE