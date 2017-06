Apagón colapsa vialidad del primer cuadro de la ciudad por semáforos inactivos

Todavía consecuencia de la tormenta de esta tarde…

Muchos de los semáforos del primer cuadro de la ciudad están fuera de servicio por falta de electricidad, consecuencia a las lluvias registradas esta tarde en buena parte de la capital.

El desconchinfle vial no tiene paralelo, en la zona comercial, sobre todo, puesto que aunque hay agentes de vialidad en algunos cruceros, no se puede decir del resto de la ciudad.

Y los manejadores, unos encomendándose a Dios, otros gandallas como siempre y cada quien pasando cuando los aprovechados se lo permiten.

Tiene quince minutos el “apagón” que afecta por lo menos los semáforos, pero se cree que es una interrupción eléctrica generalizada.

Es cierto, en una zona del primer cuadro de la ciudad no llovió, pero la lluvia intensa de otras partes provocó caída de árboles y anuncios panorámicos que causaron cortos eléctricos que obligaron la interrupción del servicio.

Ahora, lo más aconsejable, es no ir al primer cuadro citadino, puesto que no se puede avanzar en auto o caminando de manera normal, y no se puede anticipar cuánto tiempo durará el “apagón”.