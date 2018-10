Aparece publicidad a favor del matrimonio homosexual en paneles de Lima

Lima, 29 oct (EFE).- Una veintena de paneles publicitarios a favor del matrimonio homosexual aparecieron hoy en las principales avenidas de Lima, capital de Perú, donde todavía no están legalizadas las bodas ni la unión civil entre parejas del mismo sexo.

Los paneles muestran a una pareja de gais y a otra de lesbianas en el momento de contraer matrimonio, acompañados del eslogan “Más amor, menos odio”.

La campaña parte de una marca de bebidas alcohólicas y en ella están involucradas un conjunto de organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) de Perú.

Entre los colectivos implicados están el Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), Más Igualdad, LGTBIQ+ y el capítulo peruano del proyecto It gets Better.

El Mhol explicó que “estos paneles recuerdan que los proyectos de matrimonio igualitario y unión civil que se presentaron al actual Congreso han sido ignorados y no se prevé que se discutan en comisiones en el futuro cercano”.

“Sin embargo, y a pesar de las condiciones desfavorables, es importante reafirmar que el reconocimiento legal de nuestras uniones y familias es un derecho por el que seguiremos luchando”, agregó la organización, una de las pioneras en defender los derechos LGTBI en Perú.

Por su parte, el proyecto It gets Better valoró que estos paneles las calles limeñas “de color y amor” y señaló que “la unión de dos personas que se aman es motivo de celebración y orgullo”.

Desde noviembre de 2016 existe un proyecto de ley para legalizar la unión civil en Perú pero el documento está estancado en el Congreso, dominado con mayoría fujimorismo, sin que comience todavía su debate.

La iniciativa legislativa contempla derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo, sin derecho a adopción ni la necesidad de cambiar el estado civil en el documento nacional de identidad (DNI). EFE