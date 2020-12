Aplaude regidora cambio de director en Desarrollo Social

La regidora Daniela Soto Hernández señaló que ya era necesario el cambio de titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, ya que el antiguo funcionario solo pudo lograr un avance del 25 por ciento en su plan anual de trabajo y no el 70 por ciento como así lo señalaba.

“El director anterior tuvo que defender un poco de lo que hizo, incluso en la sesión de Cabildo donde se nombró al nuevo titular, muchos regidores reconocieron el trabajo del anterior, pero yo creo que el ciudadano no se merece que nos burlemos así de él, realmente el trabajo que hizo fue nulo, el avance en el Plan Anual de Trabajo no supera ni siquiera el 25 por ciento, es lo real, pero ellos tendrán que decir otra cosa y defender que no estaba tan mal como se vio”, expuso.

“Los ciudadanos pudieron darse cuenta que es una dirección que tiene un año completamente perdido y hoy no puede darse el lujo el nuevo director de llegar, planear y revisar, sino que tiene que ejecutar lo poco que hay de recurso porque ahorita urge que se le atienda en el tema social a los ciudadanos”, comentó.

Señaló que se tuvo una reunión previa con el nuevo director y acordaron volver a dialogar este próximo lunes, ya que en las propias oficinas de Desarrollo Social sigue habiendo señalamientos de acoso laboral por parte de algunos elementos que aún están ahí, mismos que trabajaban con el director anterior y se quedaron y están ahí funcionando.

Por lo que el interés de la regidora es ir el próximo lunes a las oficinas, poder estar en las instalaciones y platicar con algunos de los empleados porque tuvo que entrar Contraloría para revisar el ambiente laboral, ya que estaba siendo complicado para muchos de quienes ahí laboran, finalizó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp