Aplicadas más de 2 millones de vacunas

Por: Martha Medina

Hasta el momento han llegado a Durango más de dos millones de vacunas, que han permitido que un 85 por ciento de la población tenga cobertura completa, mientras que casi el 91 por ciento ha recibido al menos una dosis, informó el gobernador José Aispuro Torres, al manifestar que la inmunización constituye la mejor herramienta para proteger la salud de los duranguenses.

En conferencia virtual, el mandatario manifestó que solamente durante el lunes 24 de enero, en las instalaciones de la Fenadu fueron inmunizadas mas de 6,500 personas en ese lugar, entre quienes se encontraban 300 que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna, para señalar que es la mejor forma de proteger la vida en la pandemia.

Dijo que el problema que se presenta en estos momentos en el tema de la hospitalización y fallecimientos a causa de la covid 19, es de personas que no se han vacunado o no tienen el cuadro completo, por lo cual consideró importante que no se queden con una sola dosis.

Agregó que Durango ha recibido por parte del Gobierno Federal más de 2 millones de vacunas, que han permitido llegar a los porcentajes de cobertura mencionados inicialmente, por lo cual consideró que en la entidad va bien el programa de vacunación e insistió en que las personas acudan a recibir la dosis que les falta o bien la de refuerzo, en forma ordenada, en el día que les corresponda.

Por lo que se refiere al impacto que han tenido los contagios de covid 19 en el sector empresarial, el mandatario dijo que se reunirá con las organizaciones empresariales para fortalecer los protocolos y evitar que los trabajadores se enfermen, mantener la productividad y proteger la salud del personal.

Finalmente, en relación a las protestas por el asesinato de tres periodistas, el gobernador reiteró su total respeto a la libertad de expresión en la entidad, además de recordar que en la entidad se cuenta con una Ley de Protección a Periodistas; señaló que se trabaja para evitar que el gobierno pueda censurar el trabajo de los comunicadores, al manifestar que se ha preferido tolerar señalamientos infundados y calumnias, antes de buscar proceder en su contra, pues hasta ahora no se ha perseguido a ningún integrante de la prensa.

